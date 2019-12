Nach einem 2:1 gegen Argentinien und einem 1:2 gegen Spanien stand die Mannschaft von Bundestrainer Oliver Pettke vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Südafrika unter Druck und musste zwingend gewinnen, um den Einzug in die nächste Runde zu erreichen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch deutscher Zeit gelang das mit einem klaren 3:0-Erfolg. Damit erreichte Deutschland als Gruppenzweiter der Gruppe E hinter Gruppensieger Spanien das Achtelfinale. Dort trifft das an Position fünf gesetzte Deutschland heute Abend auf den Zweiten der Gruppe C (Malaysia, Setzung: 10), wie es die Auslosung ergab.

Rösner gibt nur sechs Punkte ab

Die Partie gegen Südafrika eröffnete Simon Rösner vom Paderborner SC gegen Jean-Pierre Brits an der Position 1. Rösner dominierte die Partie deutlich, gab in drei Sätzen insgesamt nur sechs Punkte ab (11:1, 11:1, 11:4) und holte die deutsche Führung nach rund 25 Minuten. Es folgte das Duell der Positionen drei zwischen Deutschlands Valentin Rapp und Dylan Groenewald. Rapp beherrschte die Partie klar und gewann in drei Sätzen 11:6, 11:5, 11:6 in rund einer halben Stunde.

Als Abschlussspiel gab es das Match zwischen dem Paderborner Raphael Kandra und Südafrikas Gary Wheadon. Auch Kandra ließ nichts anbrennen und gewann in drei Durchgängen beim 11:3, 13:11, 11:6 in 32 Minuten Spielzeit. Damit setzte sich Deutschland mit 3:0 durch und machte Pettke glücklich. Dessen Fazit sah so aus: „Simon hat die Partie für uns bärenstark begonnen, Valentin hat im Anschluss auch ein sehr gutes Match gespielt, und Raphael war zum Abschluss ebenfalls sehr souverän, auch wenn es im zweiten Satz etwas enger war.“