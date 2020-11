Die Macht eines starken Willens

Die positive Nebenwirkung dieser Nominierung: Er darf auch in diesen Zeiten im Ahorn-Sportpark trainieren; Seite an Seite mit Größen wie Tatjana Pinto, den Kwadwo-Schwestern oder Monika Zapalska. „Das ist einfach cool. So etwas motiviert natürlich. Von diesen Profis kann ich mir viel abgucken. Tatjana Pinto hat mir im Gespräch schon viel mitgegeben.“

Von seinem Vereinswechsel vom SV 1860 Minden in den Ahorn-Sportpark hatte er sich vor „vor allem bessere Trainingsmöglichkeiten“ versprochen. Diese Hoffnung ist in der Trainingsgruppe um Thomas Prange und Kathi Panitz kristallisiert. Orthmann, der jetzt die zwölfte Jahrgangsstufe des Reismann-Gymnasiums besucht, hat vor einem Jahr einen Platz im Sportinternat Paderborn bezogen. Wegen der weitaus besseren sportlichen Perspektiven startet er seit Januar 2020 im roten Dress des LC Paderborn. „Jeder bei uns im Internat hat Ziele, will hoch hinaus, Profi werden oder in ausländische Ligen wechseln. Dieser Spirit ist ein großer positiver Unterschied zu meiner Zeit in Minden.“ Marvin Orthmann möchte in Thomas Pranges Schmiede ebenfalls „in den nächsten Jahren immer das Beste abrufen“. Ein Traum wäre tatsächlich, mal als Profi auf der Tartanbahn stehen zu können.

Marvin Orthmanns Weg in die Leichtathletik war ungewöhnlich. Nach einem kurzen Ausflug zum Kickboxen folgte der Spätstarter erst 2017 seiner jüngeren Schwester Charlotte und entdeckte beim SC Porta Westfalica Nammen die olympische Kernsportart für sich – er suchte sich das Hammerwerfen aus. Das 5 kg-Gerät schleuderte er bis auf 19,79 Meter. Tägliches Training im Arbeitszimmer seines Vaters Michael mit drei Kurzhanteln und einer Langhantel formten ihn zu einem Modellathleten.

Orthmanns Trainer erkannten alsbald, dass eine andere Disziplin für ihn besser geeignet war. Der 11. Februar 2018 sollte für ihn ein Neuanfang sein. Bei den OWL-Hallenmeisterschaften in Paderborn versuchte er sich über 60 Meter und wurde auf Anhieb Dritter in 7,47 Sekunden – ohne Spikes, sondern in seinen orangen Turnschuhen aus dem Sportunterricht. Seine damalige Trainerin Jana Palmowski schmunzelte ob der eckigen Anfänge: „Marvin hatte große koordinative Defizite, keine Lauftechnik, die Arme gingen nicht sauber mit. Der Bewegungsablauf stimmte überhaupt nicht.“

Doch das Talent, gepaart mit großer Lernbereitschaft, setzte sich durch und brachte rasch Fortschritte. Technisch entwickelte der Umsteiger sich prima, und das trug Früchte in Form von Erfolgen. In Paderborn hatte sein Körper anfangs damit zu kämpfen, aus dem Wenig-Training-Modus in den Ziemlich-Viel-Training-Modus zu switchen. „Das hatte sich aber im Sommer eingependelt.“

Orthmann schaffte es bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der männlichen U18 in Ulm auf Platz fünf im 100-Meter-Sprint (10,91 sec). „Und da war noch mehr drin.“

Es folgten starke 10,73 Sekunden bei der hochkarätig besetzten Gala in Weinheim. Inzwischen hat er seine persönliche Bestzeit sogar bis auf viel beachtete 10,63 Sekunden gedrückt, gelaufen im September bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der U20 im Heilbronner Frankenstadion. Diesen Rekord im wichtigsten Rennen der Saison veredelte er mit der Bronzemedaille. Nur 0,03 Sekunden trennten ihn vom Zweitplatzierten. „Ein schönes Gefühl, zum ersten Mal eine Medaille auf nationaler Ebene zu ersprinten“, grinste er damals.

Seine 10,63 sind aktuell die zehntschnellste gelaufene Zeit seines Jahrgangs in Deutschland. Das Kompliment von Trainer Thomas Prange: „10,63 Sekunden sind für einen 18-Jährigen extrem stark. Die Leistungen hatten sich im Training bereits angedeutet. Wenn Athleten das im DM-Finale umsetzen, zeigt das ihre Qualität.“

Prange glaubt an seinen Schützling: „Marvin hat einen starken Willen und ist im Training immer voll bei der Sache. Ich traue ihm im Winter über die 60 Meter viel zu, eine Zeit deutlich unter sieben Sekunden.“

Eine 6,99 hat er schon abgeliefert. Wenn Marvin Orthmann „die nötige Lockerheit“ bekomme, unabdingbar für den Sprint, sei er „auf jeden Fall ein Mann für die Zukunft.“ Da sieht sich der Sportler gewappnet. „Ich bin mental belastbar und weiß mit Drucksituationen umzugehen.“ Schließlich hat er allerlei Lektüre über Persönlichkeitsentwicklung, über den Aufbau mentaler Stärke verschlungen. Und sollte es mal zu Niederschlägen kommen – nein, die würden ihn nicht umhauen können. Marvin Orthmann ist die Macht der Gedanken wohlbekannt: „Ich weiß, dass ich dadurch nur wachsen werde. Jede Niederlage wird sich im Endeffekt positiv auf meine eigene Entwicklung auswirken.“

Marvin Orthmann hofft, dass Anfang Dezember in Frankfurt ein gut besetztes Hallenmeeting tatsächlich stattfinden kann. „Da will ich möglichst gleich die DM-Norm mitnehmen.“ Denn laut Aussage seines Bundestrainers sollen die Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften der U20 am 13./14. Februar im Glaspalast von Sindelfingen stattfinden. „Da bin ich zuversichtlich. Den Fokus werde ich auf die 60 Meter richten, doch ich versuche 2021 auch die 200 Meter in Angriff zu nehmen.“

Marvin Orthmann spürt, dass noch einiges an Potenzial in ihm schlummert. Die 60 Meter unter sieben Sekunden, die 100 Meter um die 10,4 Sekunden – diese Zeitziele, die ihn national unter die Top3 hieven würden, peilt er als nächstes an.