Damit ist der PSC auch nach der verletzungsbedingten Absage Simon Rösners beim letzten Turnier des Jahres sehr gut vertreten.

Die Turnierteilnehmer müssen negative Coronatests innerhalb von 72 Stunden vor Ankunft vorweisen. „Vor Ort werden wir direkt vom Organisator am Flughafen abgeholt und begeben uns im Hotel in Eigenquarantäne bis ein weiterer negativer Test vorliegt. Danach befinde ich mich in der sogenannten „Bubble“ und warte auf meinen Einsatz. Es ist kein Kontakt zu Außenstehenden erlaubt“, schildert Kandra, der am Freitagmorgen in Richtung Kairo aufbricht.

Der amtierende Europameister hat in der ersten Runde ein Hammer-Los erwischt: Der Neuseeländer Paul Coll, seit Anfang Dezember die neue Nummer 4 der Welt, wartet am Sonntag, 13. Dezember, um 19 Uhr deutscher Zeit auf den 30-Jährigen: „Das ist natürlich eine spannende Aufgabe. Das letzte Aufeinandertreffen liegt knapp anderthalb Jahre zurück, das habe ich während der DPD Open in Eindhoven noch in drei Sätzen verloren. Jetzt bin ich gespannt, was ich rausholen kann“, sagt Kandra, der zurzeit auf Rang 29 der Weltrangliste (WRL) platziert ist.

Simon Rösner, aktuell Achter der Weltrangliste, musste seinen Start beim Turnier aufgrund einer Oberschenkelzerrung absagen (wir berichteten). „Ich will fit sein, sollte die Bundesliga Mitte Januar wieder starten“, erklärt Rösner. Seine Absage bescherte PSC-Teamkollege James Willstrop (WRL 18) wiederum ein Freilos.

Den Anfang aus PSC-Sicht macht am Sonntag bereits um 10 Uhr Nicolas Müller (WLR 30) mit seiner Partie gegen Saurav Ghosal aus Indien. Der Weltranglistenerste Ali Farag trifft auf Iker Pajares Bernabeu aus Spanien, Diego Elias (WRL 7) auf Declan James und Joel Makin (WRL 9) spielt gegen Borja Golan (ESP).

Das PSA-Turnier wird live im Eurosport-Player übertragen.