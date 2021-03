Jetzt ist im Norden als Meisterschaftsbeginn das Wochenende 8./9. Mai vorgesehen. Paderborns Auftaktgegner im Ahorn-Ballpark werden dann die Dortmund Wanderers sein. Die haben mit Ricardo González, Jorge Martin und Gianni Westphal gerade drei international erfahrene Pitcher verpflichtet. Diese Serie soll im Norden wie 2020 als Einfachrunde mit insgesamt 14 Partien an sieben Spieltagen ausgetragen werden. Das hat der Ausschusses für Wettkampfsport (AfW) des Deutschen Baseball-Verbandes im Rahmen einer Videokonferenz so beschlossen. Mannschaften wie etwa die Berlin Flamingos hätten eine mehrwöchige Vorbereitungszeit eingefordert, darauf werde Rücksicht genommen, so Untouchables-Headcoach Speer. „Wir sind auf dem Stand, dass wir von heute auf morgen loslegen könnten, topfit und bereit!“ Nach dem Stand der Dinge soll die Baseball-Bundesliga Süd wie geplant Anfang April starten können. Weil es wohl einzelne Klubs gibt, die für sich den Profisport-Status reklamieren.