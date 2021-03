Die Sprinterin ist seit dem 1. Januar neues Mitglied des LC Paderborn und hat nicht nur als Leichtathletin, sondern neuerdings auch im Eiskanal als Bobanschieberin große Erfolge vorzuweisen. Die Vizemeisterin der Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften 2019 trainiert fortan im Paderborner Ahorn-Sportpark und hat sich der Trainingsgruppe um Sprinttrainer Thomas Prange angeschlossen. Mit 24,01 Sekunden über die 200 Meter und 11,93 Sekunden über die 100 Meter weist sie beachtliche Bestzeiten vor. Doch Kwofie macht selbst noch Luft nach oben aus: „Ich verspreche mir, dass ich viel besser werde als vorher, vor allem nach der langen Pause und den ganzen Verletzungen, die ich hatte. Mein Ziel sind die Deutschen Meisterschaften und abhängig von Corona natürlich auch eine internationale Teilnahme. Das wäre für das erste Jahr in der U23 schon ziemlich cool.“

Gemeinsam mit Bob-Pilotin Lisa Buckwitz konnte Cynthia Kwofie, die in diesem Jahr mit dem Fachabitur ihre schulische Laufbahn beendet hat, bereits in ihrer ersten Saison mit dem Deutschen Bobverband zahlreiche Erfolge im wahrsten Sinne des Wortes einfahren. Dazu gehörten der Europacup-Sieg beim Rennen in Innsbruck und der zweite Platz bei den Junioren-Weltmeisterschaften in St. Moritz, der das Duo zum Start an Weltcup-Rennen berechtigte. Am Ende der langen Bobsaison standen Buckwitz und Kwofie zudem in der Gesamtwertung des Europacups auf Rang eins.

„Mein Ziel im Bob ist es, im nächsten Jahr im Februar bei den Olympischen Winterspielen in Peking fahren zu können. Thomas kennt sich ja sowohl im Sprint als auch im Bob gut aus, deswegen bin ich sehr zuversichtlich.“

Das Sportinternat Paderborn bietet neben dem regulären Internatsplatz auch Leistungssportlern, die ihren Schulabschluss bereits erreicht haben und volljährig sind, einen sogenannten „Übergangsplatz“ an, der den letzten Schritt in die Verselbstständigung bedeutet. Solch einen Platz hat Cynthia Kwofie bezogen. Internatsleiter Matthias Hellmig zeigt sich voller Vorfreude: „Die Anzahl der Leistungssport-orientierten Mädchen im Sportinternat wächst stetig. Wir freuen uns, mit Cynthia eine absolute Topathletin in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Wir wollen ihr, neben einer perfekten Kombination von Sport und Privatleben, das nötige Handwerkszeug mitgeben, um den Fokus auch auf den Plan B zu richten.“

Begeistert zeigt sich auch Ines Wäntig, die Sportliche Leiterin des LC Paderborn: „Cynthia ist ein Multitalent und wird sowohl auf der Tartanbahn als auch im Eiskanal erfolgreich sein. Das Leben im Sportinternat in absoluter Nähe zur Trainingsstätte im Ahorn-Sportpart ist eine optimale Ausgangslage für eine erfolgreiche Zukunft.“

Und LC-Nachwuchskoordinator André Meyer ergänzt: „Wir freuen uns, mit Cynthia Kwofie neben Marvin Orthmann die erste weibliche LC- Athletin im Paderborner Sportinternat unterbringen zu können. Ich hoffe, Cynthia wird sich nach ihrer erfreulichen ersten Bobsaison gut einleben. Man darf gespannt sein, wie sie in die Freiluftsaison 2021 starten wird. Die Rahmenbedingungen für ihre sportliche und persönliche Weiterentwicklung sind hier sehr gut.“