Problemsituationen lösen

Das Pferd von Nadine van Briel zum Beispiel nimmt Reißaus, wenn es mit einer Schermaschine geschoren werden soll. Aus diesem Grund hat sich die Reiterin mit ihrem Pferd für die Sendung beworben und den Kontakt hergestellt. Das Interesse von Andrea Kutsch war geweckt und da das ZDF bewusst in Nordrhein-Westfalen nach Pferden und geeigneten Drehorten gesucht hat, passten auch die örtlichen Voraussetzungen beim Reitstall Rath in Borchen perfekt. Am Reitstall Rath wurden direkt noch zwei weitere Pferde gefunden, die ebenfalls mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben, wie der Angst vor plätscherndem Wasser aus dem Wasserschlauch am Abspritzplatz und dem Entgegenkommen von anderen Pferden in der Reithalle.

So kam in der vergangenen Woche ein mehrköpfiges Filmteam, rund um Andrea Kutsch und ihre Assistentin Annika Dethlefs, in Borchen an und widmete sich dem Pferde-Trio und seinen Besitzern. „Wir wollen mit unserer Sendung zeigen, wie man mit wissenschaftlich fundiertem Training aus dem Blickwinkel des Pferds agieren kann und somit Problemstellungen behandelt, aber auch zukünftig Probleme direkt vermeiden kann,“ erklärt Andrea Kutsch ihren Ansatz zu dem Format, „wir zeigen, wie Pferde die vermeintlichen Probleme tatsächlich wahrnehmen und zeigen Lösungsansätze auf. Dabei geht es uns nicht um eine möglichst spannende Show, sondern um tatsächliche Hilfe.“

Mit umfassendem Training arbeitet Andrea Kutsch somit mit den drei Borchener Pferden an ihren völlig individuellen Schrecksituationen und hilft ihnen, die bisherige Wahrnehmung von Situationen neu, anders und angstfrei zu erleben. „Es wird immer der Begriff Problempferd in diesem Zusammenhang genannt, dabei ist das eigentlich falsch. Das Pferd ist nicht das Problem, es zeigt nur ein unerwünschtes Verhalten und hier können wir mit unserem EBEC-Training ansetzen“, beschreibt Kutsch ihr Vorgehen.

Beitrag in „Volle Kanne“

Zur Entwicklung des wissenschaftlichen Trainingsansatzes wurde eine Studie mit über 4000 Pferden durchgeführt, um eine allgemein gültige Methode zu entwickeln, von der jetzt zahlreiche Pferde profitieren können. Bereits nach den ersten Trainingstagen zeigen sich auch bei den Pferden am Reitstall Rath deutliche Verbesserungen im Verhalten in den bisherigen Problemsituationen. „Ich kann nicht versprechen, dass ich jedes Problem in fünf Tagen lösen kann“, resümiert Kutsch, „aber im Rahmen der Sendung können wir Ansätze aufzeigen, die dann weitergeführt werden sollten.“

Die Ergebnisse der Dreharbeiten und des Trainings mit den Pferden werden im Rahmen der Sendung „Volle Kanne“ im ZDF (immer montags bis freitags von 9.05 bis 10.30 Uhr) zu sehen sein. Gesendet werden soll am 8., 15. und 22. April. Dreimal im Jahr laufen Dreharbeiten für das Format „Kutsch & Schmerzlos“, wobei Andrea Kutsch immer auf der Suche nach Pferden mit Problemstellungen ist, die sich für die Sendung direkt bei ihr bewerben können. Voraussetzung ist der Standort in NRW.