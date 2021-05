Ohne Ljatifi, aber mit Beyers

Die Partien wurden nach Paderborn verlegt, weil der Platz in Hamburg gesperrt wurde. Dadurch haben die U‘s aktuell zwei Heimspiele mehr, wobei es seitens des Verbandes noch zu einem Dreieckstausch mit Dohren kommen könnte.

Auch wenn die U‘s-Truppe von Headcoach Jendrick Speer erst mit erheblicher Verspätung ins geordnete Mannschaftstraining eingestiegen ist, alles andere als zwei Auftaktsiege wären für Speer wohl eine Enttäuschung. Das vergangene Wochenende nutzten die U‘s zu zwei Testspielen gegen die Dortmund Wanderers, die beide klar gewonnen wurden (8:2, 6:1).

Das alljährliche Minimalziel der Mannschaft aus dem Ahorn-Ballpark ist traditionell das Erreichen der Play-off-Runde, mithin Platz eins bis vier in der Bundesliga-Nordstaffel. Im vorigen Jahr hatten Marco Cardoso und Co. als „Vize“ hinter den Bonn Capitals abgeschlossen, ehe im Viertelfinale Schluss war. Diesmal darf es ruhig etwas mehr sein. Für Speer ist das Meisterschaftsrennen völlig offen. Heidenheim, Regensburg und Stuttgart sind für ihn im Süden sichere Play-off-Aspiranten, im Norden schätzt er Bonn, Hamburg, Solingen und sein Team als Top 4-Kandidaten ein.

Am nötigen Teamspirit soll es nicht liegen. Für die Untouchables spricht die Kontinuität im Kader, auch wenn der Verlust von Outfielder Maik Ehmcke (spielender Co-Trainer bei den Dohren Wild Farmers) erheblich wiegt. Dazu fällt Infielder Nadir Ljatifi zumindest zum Saisonauftakt aus. Der 23-Jährige, der vor seiner Rückkehr im Jahre 2019 vier Jahre bei den Cincinnati Reds in den Minor Leagues gespielt hatte und immerhin zum wertvollsten U‘s-Spieler der Vorsaison gekürt worden war, kämpft mit den Folgen eines Bandscheibenvorfalls.

Neuzugang aus Südafrika

Auch wenn Marcel Vockel nicht als echter Weggang gilt, so wird der Coach in dieser Spielzeit nicht auf den Outfielder zurückgreifen können. Vockel konzentriert sich auf sein Studium und absolviert aktuell ein Praktikum in Hamburg. Dazu muss an diesem Wochenende noch Assistenzcoach Octavio Medina (Fielding) ersetzt werden. Der betreut die U12-Nationalmannschaft beim Alpe Adria Cup in Staranzano (Italien). Dafür steht Pitcher Nick Göbert, der seit dem Sommer 2019 am Bay College in Michigan (USA) studiert, diesmal die komplette Saison über zur Verfügung. Zudem gibt es in Person des Südafrikaners Christiaan Beyers einen kurzfristigen Neuzugang. Der Infielder kommt auf Empfehlung seines Landsmannes Bles Kemp, einst in Diensten der Untouchables.

So sieht Speer sein Team gewappnet, dennoch könnte es noch zu kurzfristigen Nachverpflichtungen kommen. Denn: „Wir sind ziemlich dünn aufgestellt.“ Handlungsbedarf bestehe im Outfield und auf dem Mound. Grundsätzlich ist der Coach gewillt, die Lücken mit dem eigenen Nachwuchs zu füllen, wobei Outfielder Ian Eberhardt (20) aktuell gute Karten auf einen festen Platz in der „Ersten“ hat. Ob es für Talente wie Ladislaus Landwehr, Luca Rammelmann, Luca Kloppenburg oder Internatler Florian Herwig schon reicht für Liga eins, muss abgewartet werden. Speer: „Wir testen. Aber für die Entwicklung ist es nicht immer förderlich, ins kalte Wasser geworfen zu werden.“

Headcoach Speer spielt nicht mehr

Der Headcoach selbst will nach eigener Aussage nicht mehr ins Geschehen eingreifen. „Ich stehe in diesem Jahr erstmals nicht auf der Kaderliste.“ Als inzwischen 40-Jähriger mit Vorstellungen von einem „bestimmten Standard“ sieht Deutschlands Rekord-Nationalspieler sich aus zeitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, diesem eigenen Anspruch gerecht zu werden. „Dabei spiele ich lieber selber, als dass ich Baseball coache“, räumt er ein, um schmunzelnd auf einen erheblich kleineren Ball hinzuweisen, der sich „nicht bewegt“ und den er inzwischen mit Vorliebe schlägt. Als Mitglied des Paderborner Golf Clubs hat Jendrick Speer es bereits auf ein respektables Handicap von 12 gebracht. Selbst, wenn es mal einen personellen Engpass geben sollte, scheide Speer als möglicher Feuerwehrmann aus. „Das ist kein Thema mehr.“

Die eigentlich gut aufgestellten Hamburg Stealers, Deutscher Meister im Jahr 2000, kassierten zum Auftakt zwei Niederlagen (5:12, 5:10) bei den Solingen Alligators. In beiden Matches zeigte sich das Team in der Offensive wenig effizient, dazu gesellten sich insgesamt sieben Errors in der Feldverteidigung. So räumte Stealers-Headcoach David Wohlgemut frank und frei ein: „Wir haben beide Spiele zu Recht verloren.“ Bester Offensivspieler war Neuzugang Marlon Jimenez Chayanne mit vier Hits.

Die zweite Mannschaft der Untouchables um Headcoach Alper Bozkurt soll nach dem Stand der Dinge am 12. Juni im Ahorn-Ballpark in die Saison der 2. Bundesliga Nordwest einsteigen. Erster Gegner sind die Ennepetal Raccoons.

Der Kaderüberblick

Christiaan Beyers, Ladislaus Landwehr, Luca Rammelmann, Marco Cardoso, Daniel Hinz, Maurice Bendrien, Phildrick Llewellyn, Patrick Harrison, Florian Seidel, Florian Herwig, Benjamin Thaqi, Finn Bergmann, Matt Kemp, Mark Harrison, Ian Eberhardt, Sean Payne, Nick Göbert, Nadir Ljatifi, Bjarne Reinhardt, Luca Kloppenburg, Steffen Dembowski.