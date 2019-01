Es standen aber auch noch andere Ehrungen an. So erhielten die Silberne Verdienstnadel die anwesenden Vereinsmitglieder Matthias Dunsche, Anna Lena Ewers und Marina Malewski. In Abwesenheit wurden auch Antonia Wileschek, Alexandra Beine, Kathrin Lamberg und Nadine Schäfers geehrt. Ebenfalls in Abwesenheit wurde Marlies Bentfeld mit der Goldenen Vereinsnadel ausgezeichnet.

Die Kassierer der beiden Abteilungen, Sabine Lütkemeier (Breitensport) und Benedikt Stiewe (Fußball), präsentierten die Finanzlage des Schwaneyer Sportvereins. Aufgrund der Umbaumaßnahme des Sportheimes in 2018 kam es zu dem bereits eingeplanten Verlust. Die Gesamtmitgliederzahl liegt derzeit bei 898.

Geschäftsführer Markus Raabe erinnerte an viele unvergessliche Momente

Unterstützt mit einer Bildpräsentation erinnerte Geschäftsführer Markus Raabe beim Jahresrückblick an viele unvergessliche Momente des vergangenen Jahres, Wichtigste Highlights des abgelaufenen Sportjahres waren der Aufstieg der Senioren in die Kreisliga A, das Sportfest, die erfolgreiche »Deckelsammlung« sowie der nun fast beendete Umbau des Sportheimes.

Zum letzteren Punkt machte Markus Gerecke weitere Ausführungen und bedankte sich insbesondere bei Dietmar Lemke und Markus Lütkemeier für ihre vorbildliche Unterstützung bei der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen. Interessante Berichte gab es im Anschluss aus den Abteilungen Breitensport und Fußball.

Markus Gerecke wurde als 1. Vorsitzender einstimmig wiedergewählt

In ihren Ämtern jeweils einstimmig wiedergewählt wurden Markus Gerecke als 1. Vorsitzender und Patrick Dirichs als 2. Vorsitzender, Markus Raabe als 1. Geschäftsführer, Benedikt Stiewe als 1. Kassierer, Stefan Humpert als 1. Schriftführer, Sebastian Papenkordt als 1. Jugendobmann sowie Eva Bölte als 1. Turnwartin. Auch Thomas Bentler wurde als Kassenprüfer wiedergewählt.

Um eine gerechte Anpassung der Mitgliedsbeiträge zu erreichen, stellte Kassierer Benedikt Stiewe den Entwurf einer neuen Beitragssystematik mit einer neuen Kombination Mitgliedsgrundbeitrag und Kursgebühren vor. Anhand dieser Neuerung sollen nun neue Beiträge berechnet und erarbeitet werden, die dann in der nächsten Jahreshauptversammlung beraten und gegebenenfalls beschlossen werden sollen. Diesem Verfahren wurde bei einer Gegenstimme zugestimmt.