Von Markus Schlotjunker

Es war ein nie gefährdeter Sieg für die Gastgeber, die nur zu Beginn der Partie etwas Probleme hatten. Die ersten drei Angriffe blieben erfolglos, erst im vierten gelang Benedikt Goesmann das erste Tor der Gastgeber zum 1:3. In der zehnten Minute lag Emsdetten noch 6:3 vorne, als die HSG-Lok langsam Fahrt aufnahm. Mit vier Toren in von viereinhalb Minuten zog Altenbeken/Buke auf 7:6 vorbei.

Schon da deutete sich an, dass Daniel Wiemann eine grandiose Vorstellung bieten sollte. Der Rechtsaußen traf schon in der ersten Halbzeit, als er die Hälfte aller HSG-Tore erzielte, von allen Positionen. Höhepunkt war das 14:10. Lennart Unkell hatte auf Linksaußen im Sprung einen langen Pass aus der eigenen Abwehr angenommen, spielte den Ball noch in der Luft und ohne zu schauen an den Kreis weiter, wo Wiemann völlig freistehend wartete und den Ball versenkte. »Am Anfang waren wir hinten wie vorne nicht richtig im Spiel, was aber manchmal nicht schlimm ist, wenn anschließend ordentlich gekämpft wird«, kommentierte HSG-Trainer Jan Schwensfeger die ersten 30 Minuten.

Spielfreude der Gastgeber förmlich zu spüren

In der zweiten Hälfte verkürzte Emsdetten den Rückstand zwar bis zur 37. Minute mehrere Male bis auf zwei Tore, was aber nichts nutzte. Die HSG drehte immer wieder auf, wenn es nötig war, und kam auch mit der offensiven Deckung, die der TVE ab der 55. Minute praktizierte, schnell zurecht. Das große Plus der Hausherren war ihre förmlich zu spürende Spielfreude, aus der viele sehenswerte Tore entstanden. Beispiele gefällig? Da boxte zum Beispiel Benedikt Goesmann im Fallen einen zuvor vom Emsdettener Torwart abgewehrten Ball erneut aufs Tor. Als auch der gehalten wurde, war Florian Weißelstein da, der ihn schließlich zum 20:17 einnetzte. Auch schön, wie Unkell bei einem Gegenstoß auf dem Rücken liegend den Ball auf den mitgelaufenen Wiemann passte, der gefoult wurde und den anschließenden Siebenmeter selbst verwandelte. Als Kreisläufer Weißelstein auch noch einen Gegenstoß lief und zum 33:27 traf, wurde es richtig laut auf der Tribüne. »So einen Tempolauf hatte ich noch nicht oft. Es macht mit dieser tollen Truppe einfach Spaß«, strahlte Weißelstein.

Wermutstropfen gab es aber doch, weil Hendrik Schubert verletzt (Knie) vom Feld geführt werden musste und weitere Spieler leichtere Blessuren davontrugen.