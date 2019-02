Von Markus Schlotjunker

»Was wir in den ersten 20 Minuten in Abwehr wie Angriff abgeliefert haben, war vollkommen desolat. Das geht so nicht in der Liga«, kommentierte Jan Schwensfeger, Trainer der HSG Altenbeken/Buke, die Leistung seiner Mannschaft. In Zahlen sah das so aus, dass die heimische HSG nach dem 4:4 (5.) bis auf 4:10 (12.) zurückfiel und die Partie beim Stand von 5:14 (19.) quasi schon verloren hatte.

" „Dienstag gibt es das Training des Jahres.“ Jan Schwensfeger "

»Das war das Schlechteste, was wir in dieser Saison dargeboten haben. Hinten ohne Zuordnung und Aggressivität, vorne zu hektisch und dazu kommt noch ein schlechtes Rückzugsverhalten. Dienstag gibt es das Training des Jahres«, kündigte Schwensfeger an. »Ich überlege, ob wir nicht draußen am Berg laufen werden, um das, was wir gegen Porta Westfalica nicht geleistet haben, abzuarbeiten«, sagte der Coach. Der wurde bei seinem vorherigen Verein in Lemgo auch Felix gerufen – in Anlehnung an den Fußballtrainer Felix Magath, der seine Spieler schon mal mit Medizinbällen die Berge rauf scheuchte.

In Lemgo hatte der Coach den Spitznamen Felix – wie Felix Magath

Es war aber auch in der Tat nicht schön mit anzusehen, was die Gastgeber gegen Porta aufs Parkett brachten. Vorne wurde ein Fehlpass nach dem anderen produziert. Etliche Ballverluste führten zu zahlreichen Tempogegenstößen der Gäste. Da diese HSG-Kreisläufer Florian Weißelstein oft mit zwei Mann abschirmten, kam der so gut wie gar nicht zum Zug. Ebenso kam über die Außen nichts, weil die Gäste zu einfachen Toren kamen. Erst in Minute 20 blockte die Abwehr der Gastgeber zum ersten Mal einen Wurf des Gegners. Zudem machte sich die momentane Schwäche im Rückraum bemerkbar. Außer Benedikt Goesmann, der auch mal in die kaum vorhandenen Lücken stieß, setzte sich kaum jemand durch.

Dass es zur Halbzeit in der Kabine von Altenbeken/Buke sehr, sehr laut wurde, war klar. »Meine Mannschaft hat ja dann auch eine Reaktion gezeigt und gekämpft«, lobte Schwensfeger. Sein Team verkürzte schnell auf drei Tore, kam aber nicht mehr näher heran. Ein gutes Debüt feierte Neuzugang Marin Vitic in der Abwehr.