Schwaney (WB/jm). Mit einem Schlag ist das Vereinsleben auf Null gesetzt: So wie dem TuS Egge Schwaney mit seinen mehr als 900 Mitgliedern ergeht es aktuell den allermeisten Klubs. Der sportliche Wettbewerb mit seinen liebgewonnen Ritualen ist komplett in den Hintergrund geraten.

Als Tabellenzwölfter der Fußball-Kreisliga A1 scheint der TuS Egge Schwaney zum Abstieg in die B-Liga verdammt. Jedenfalls wenn diese Serie vom Verband wie vorgesehen als Qualifikationssaison fürs eingleisige Oberhaus tatsächlich eine offizielle Wertung findet. Auch das beliebte Doppelkopfturnier muss ruhen.

" „Solidarität wird hier generell groß geschrieben.“ Patrick Dirichs "

Im Schatten blüht jedoch eine goldene Kehrseite auf. Schließlich erfährt in diesen schwierigen Zeiten dem massiv veränderten Alltagsleben zum Trotz das Miteinander im Klub eine neue Lebendigkeit. Auch wenn in Schwaney schon immer „Solidarität generell groß geschrieben“ worden sei, betont Patrick Dirichs (38). Der ist 2. Vorsitzender und zugleich Trainer der 1. Fußballmannschaft. „Es findet wieder eine Fokussierung statt auf Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben“, philosophiert er.

Zusätzlich zum funktionierenden sozialen Umfeld gedeiht Solidarität und gemeinschaftliche Hilfe. „Nachdem klar war, dass wir längere Zeit nicht aktiv sein können, haben sich Fußballer von uns wie Henrik Schonlau und Michael Dunsche überlegt, wie man schnell und einfach helfen kann“, berichtet Patrick Dirichs. So ist die Idee vom Einkaufsservice aufgegriffen worden. Viele Mitglieder aus allen Abteilungen haben sich spontan entschlossen mitzuhelfen.

Online-Workouts auf Youtube

Um sportliche Aktivität auch zu Hause zu ermöglichen, haben die Spieler verschiedene individuelle Übungen für die eigenen vier Wände erhalten. „Wir danken in diesem Zusammenhang unserem Kooperationspartner activita“, sagt Dirichs. Das Fitnessstudio bietet für alle Altersklassen und Fitnesslevels auf seiner Homepage Übungen und Trainingspläne zum Ausdrucken an. Auf der Internet-Plattform Youtube werden Online-Workouts platziert, Videos zum Mitmachen. „Corona wird uns noch länger begleiten. So können sich die Jungs fithalten für die Zeit danach.“

90-minütiges Online-Fußballquiz

Vielen fehlt der gewohnte Austausch auf dem Platz am Sonntag. Damit die Sportfamilie in Schwane nicht vollständig auf ihren „Spieltach“ verzichten muss, lindert ein kreativer Lückenfüller diesen Mangel. „Im Februar haben wir erstmals ein Fußball-Quiz im Sportheim veranstaltet. Das hat großen Anklang gefunden“, sagt Patrick Dirichs. Jeden Sonntag von 15 Uhr bis 16.45 Uhr, für die Dauer eines Fußballspiels, wird künftig „ein von uns erstelltes Online-Fußballquiz geschaltet, damit man sozusagen virtuell zusammenkommt auf dem Platz und in Kontakt bleibt, auch über den Rahmen von Familie und Freunden hinaus.“ Für die Jüngeren und Junggebliebenen ist eine Fifa-Vereinsmeisterschaft in Planung.

„Nichtssagendes Fachsimpeln“ gehört dazu

Bei dem Quiz müssen 20 Fragen zu Verein, Fußball und Breitensport beantwortet werden. Vier verschiedene Antwortmöglichkeiten werden geboten. Eine Frage lautete am Sonntag etwa: Wie heißt der Rekordspieler der Fußball-Bundesliga? Richtige Antwort: Charly Körbel. Oder: Wie lautet das Ergebnis des letzten Derbys in Altenbeken? 0:5 natürlich. Das Gründungsdatum des Vereins? 23. September 1921. Patrick Dirichs: „All dies soll die Gemeinschaft und den Austausch untereinander auch in diesen Zeiten bewahren, gleichzeitig der Eindämmung der Krankheit dienen und das Vereins- und Dorfleben am Laufen halten.“ Ein Video- Chat zum Kommentieren und „Pöbeln“ ermöglicht den Teilnehmern „nichtssagendes Fachsimpeln. Sportplatz-Feeling halt. Auch das ist Zusammenkommen. Unser Verein ist lebendig.“ Nach der ersten Quizrunde haben sich Lüppa und Björn mit je zwölf Punkten an die Spitze gesetzt. Ihr Preis: ein Bier und eine Bratwurst beim nächsten Heimspiel. Infos im Internet: www.tus-schwaney.de