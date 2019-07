Von Rainer Humpert

Doch das gehört jetzt der Vergangenheit an. Der Klub stellt die Weichen für die neue Saison. Nach einem großen Umbruch mit 18 Zugängen und 15 Abgängen will der rundum veränderte und komplett neu aufgestellte BV Bad Lippspringe demütig und bescheiden in die neue Spielzeit starten. Die Zeit der großen Sprüche ist vorüber. Von einer direkten Rückkehr in die Landesliga redet niemand. Mit dem Sportlichen Leiter Ralf Kowalleck und dem neuen Trainer Tobias Tschernik wurde bei der Kaderzusammenstellung hauptsächlich das Augenmerk auf junge und hungrige Spieler gelegt. »Mit Christian Dobrott, Arian Breder und Alexander Peters haben wir allerdings auch einige erfahrene Jungs geholt, deren Qualitäten uns weiterhelfen werden. Insgesamt ist der Kader breiter geworden und uns war es bei den Verpflichtungen sehr wichtig, dass sich die Spieler mit dem Verein identifizieren«, sagt Tobias Tschernik, der einen »sehr guten Eindruck« von der Mannschaft hat.

" „Wichtig ist, dass sich die Spieler mit dem BVL identifizieren.“ Tobias Tschernik "

Und bislang läuft es ordentlich. In den Testspielen gegen den B-Ligisten VfL Lichtenau (3:2), den A-Ligisten TSV Tudorf (3:1) und Landesligist Hövelhofer SV (2:1) gab es drei Siege, denen das 0:2 gegen Oberligist SC Paderborn 07 U21 gegenübersteht. Im Pokal gewannen die Kurstädter bei der SG Mantinghausen/Verlar mit 2:1. Dementsprechend zufrieden ist man mit der Vorbereitung. Es folgt noch ein Vorbereitungsspiel beim SV Marienloh (6. August), bevor die Saison am 11. August mit dem Spiel beim SV Atteln losgeht. Eine Woche später empfängt der BVL zum ersten Heimspiel BW Weser. Für den Trainer ist dieser harte Start willkommen. »Dann wissen wir gleich, wo wir stehen«, sagt Tschernik, der keinen klaren Aufstiegsfavoriten hat, aber Neuenbeken, den SV Heide sowie ein Überraschungsteam oben erwartet.

Das Personalbuch

Zugänge: Jonas Drees (Hövelhofer SV), Phillip Hanf (SV Dringenberg), Arian Breder (SV GW Anreppen), Agassi Ratnasingam (DJK SSG Paderborn), Michael Breit (DJK SSG Paderborn), Yannik Kouotang Signe (Suryoye Paderborn), Christian Dobrott FC Dahl/Dörenhagen), Alexander Peters (SCV Neuenbeken II), Visar Kodra (SV Brilon), Marius Marx (SG Sabbenhausen-Elbrinxen), Williams Steve Mbock Balomog (Africa United Football Club), Ali Durmus Karka (Türk Gücü Paderborn), Alphonse Guerlain Djiokeng Guedia (SC GW Paderborn), Onur Can Yelaldi (BV Bad Lippspringe II), Mohamed Alakeel, Maximilian Schäfers, Niklas Gellhaus, Benjamin Wenner (alle BV Bad Lippspringe U19)

Abgänge: Alessandro Palermo (SCV Neuenbeken), Ersen Senel (BV Bad Lippspringe IV), Alexander Schneckener (SG Höstmar), Don Niketta (Ziel unbekannt), Jawad Bakteari (Ziel unbekannt), Ivan Velichkovski (BV Bad Lippspringe II), Mohamad Basel Kawakbi (SuS Bad Westernkotten), Paul Lothar Hanicke (SC Borchen), Tim Joshua Heisener (SV Dringenberg), Alexander Tews (SV BW Atteln), Patrick Grziwotz (DJK BW Kleinenberg), Alexander Schlei (TuS Altenbeken), Jarrit Karaus (Blomberger SV), James Ndubueze (FC Nieheim), Jan Henke (Hövelhofer SV)

Kader ohne Zugänge: Kenny Mulansky, Lukas Müller, Mika Schwamborn, Miguel Serafim, Philipp Sill, Ahmet Ari, Dennis Bendig, Maximilian Roxlau, Alexander Schemp

Trainer: Tobias Tschernik (1. Saison)