Bad Lippspringe (WB). Die Jahreshauptversammlung des BV Bad Lippspringe fand erstmals in den Räumen der Firma RTB in Bad Lippspringe statt und erzielte gleich einen Besucherrekord. Der 1. Vorsitzende des Ballspielvereins, Dr. Erik Ernst, konnte 135 Mitglieder begrüßen, so viele wie seit Jahren nicht.