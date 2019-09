Die Bad Wünnenberger Teilnehmer an den DLRG-Landesmeisterschaften im Freigewässerschwimmen in Haltern, von links: Julia Rosin, Theresa Weber, Annika Magiera, Charlotte Langer, Frederike Knippschild, Julia Schäfer, Franziska Magiera, Katharina Gebbe, Mika Thorwesten, Linus Rosenkranz, Marius Hegers, Julian Gebbe, Paul Haider und Florian Magiera.

Bad Wünnenberg (WB). Die Bad Wünnenberger Rettungsschwimmer haben bei den Landesmeisterschaften im Freigewässerschwimmen zwei Gold- und vier Silbermedaillen gewonnen. Am und im Silbersee bei Haltern herrschten hervorragende Wetterbedingungen.

Im Einzel mussten die Rettungsschwimmer folgende Disziplinen absolvieren: Boardfahren, Rettungsskifahren (Kajak), Freigewässerschwimmen, Beachsprint und Beachflags am Strand sowie den Triathlon der Rettungsschwimmer; Oceanman oder Oceanwoman. In der Gesamtwertung der Altersklasse 12 weiblich stand Annika Magiera ganz oben auf dem Treppchen. Vor allem dank ihrer starken Lauf- und Schwimmleistungen wurde sie Landesmeisterin. Knapp dahinter durfte Charlotte Langer mit Silber ebenfalls hochzufrieden sein.

Im Silbersee herrschten hervorragende Bedingungen

In der Altersklasse 13/14 männlich dominierten ebenfalls die Bad Wünnenberger Schwimmer. Julian Gebbe wurde Landesmeister, er gewann drei von fünf Disziplinen. Zweiter wurde Linus Rosenkranz, er punktete beim Laufen und zeigte ein starkes Boardrennen, bei dem er sich nur Gebbe geschlagen geben musste.

Vize-Landesmeisterin in der AK 15/16 wurde Julia Schäfer. Mit zwei Siegen und einem zweiten Platz war sie punktgleich mit Landesmeisterin Lynn Heinrichsmeyer aus Langenberg. Die konnte jedoch eine Topplatzierung mehr aufweisen. Die vierte Silbermedaille für die Kurstädter erkämpfte sich Katharina Gebbe. Die wurde in fünf Disziplinen Zweite und konnte die Schwimmstrecke als Erste für sich entscheiden. Geschlagen geben musste sie sich nur ihrer früheren Vereinskollegin Inka Rosenkranz, die für Harsewinkel startet.

Auch die Staffeln waren sehr erfolgreich

Auch die weiteren Schwimmer aus dem Aatal zeigten sich gut vorbereitet auf diesen letzten Wettkampf der Saison. Neben den Einzelrennen waren die Wünnenberger auch in den Staffeln sehr erfolgreich: Sieg in der Altersklasse 13/14 männlich, die Mädchen wurden in der gleichen AK Dritte.

Platzierungen im Überblick

AK 11/12: 1. Annika Magiera, 2. Charlotte Langer, 7. Julia Rosin. AK 13/14 weiblich: 7. Theresa Weber, 14. Frederike Knippschild.

AK 13/14: 1. Julian Gebbe, 2. Linus Rosenkranz, 5. Paul Haider, 8. Mika Thorwesten, 12. Marius Hegers.

AK 15/16: 2. Julia Schäfer

AK 15/16: 5. Florian Magiera

AK 17/18: 2. Katharina Gebbe, 4. Franziska Magiera.

Weitere Infos im Netz: www.bad-wuennenberg.dlrg.de