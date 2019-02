Nach fast zehn überaus erfolgreichen Jahren zieht es ihn zurück zum Delbrücker SC. Dort übernimmt er die 1. Damenmannschaft in der Bezirksliga und koordiniert den sportlichen Bereich im Damenfußball.

Bei seinem Amtsantritt in Borchen im Frühjahr 2010 brauchte er lediglich ein halbes Jahr, um den Aufstieg in die Westfalenliga zu verwirklichen. Dort spielt die Mannschaft seitdem ununterbrochen. In der vergangenen Saison konnte mit Platz fünf die bis dato beste Platzierung erreicht werden. Weitere Erfolge sind acht Kreismeistertitel im Feld und unzählige in der Halle. Auf dem Parkett gelang ihm im vergangenen Jahr auch ein ganz großer Erfolg. Er wurde mit seinem Team Westfalenmeister. Am vergangenen Wochenende wurde die Titelverteidigung trotz starker Leistung ganz knapp verpasst. Im Finale scheiterte man schließlich im Neunmeterschießen am VfL Bochum.

" „Ein kompetenter Trainer, der seine Herkunft hier hat. Das passt.“ DSC-Geschäfstführer Frank Sundermeier "

Für Lübbert schließt sich mit dem Wechsel zum Delbrücker SC der Kreis. Hier wuchs er auf und wurde beim Delbrücker SC als Fußballer groß. Mittlerweile ist er verheiratet, wohnt immer noch in Delbrück und arbeitet als Konrektor an der dortigen Gesamtschule. »Ein kompetenter Trainer, der seine Herkunft hier hat. Das passt super«, freut sich DSC-Geschäftsführer Frank Sundermeier. Mit der Installierung Lübberts will der DSC auch bei den Damen den Leistungsgedanken weiter vorantreiben. »Unsere B-Juniorinnen spielen in der Westfalenliga. Wir brauchen eine Plattform für unsere Talente«, sagt Sundermeier.