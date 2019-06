Auf sie ist Verlass: Dressurreiterin Pia Piotrowski vertritt den gastgebenden RV Altenautal auch in diesem Jahr in den höchsten Prüfungen. Foto: André Adomeit

Von Fronleichnam bis Sonntag gibt es täglich Pferdesport mit jüngsten Nachwuchsreitern und die hochkarätigsten Profis zu sehen. Im Heimatstall von Olympiasieger Hubertus Schmidt (gehört mit seinem Westfalen Escolar dem neu formierten Dressur-Olympiakader an) ist das Turnier des RV Altenautal alljährlich eine wahre Großveranstaltung.

Am Feiertag warten auf die Nachwuchspferde 1,40 Meter hohe Hindernisse

Den Höhepunkt am Feiertag bildet neben zahlreichen Dressur- und Springprüfungen für Nachwuchspferde das S*-Springen, das mit Hindernissen von rund 1,40 m Höhe und einer anspruchsvollen Linienführung durch den Parcours von Pferden und Reitern perfektes Können abfordert. Am Samstag und Sonntag folgen die Highlights im Dressurviereck, die ihren Abschluss am Sonntagnachmittag mit einer S***-Prüfung finden. Bereits am Samstagnachmittag und -abend werden Dressurprüfungen der schweren Klasse ausgetragen.

Auch am Samstag warten Dressurprüfungen der schweren Klasse

Neben hochkarätigen Prüfungen für die Reitprofis sind auch viele Prüfungen für die Nachwuchsreiter ausgeschrieben. Führzügelklasse, Reiter-Wettbewerb, Dressur- und Springprüfungen der Klassen E und A laden die jüngsten Teilnehmer ein, erste Turniererfahrungen zu sammeln. Für die fortgeschrittenen Nachwuchsreiter im Springparcours finden Qualifikationsprüfungen zum Junioren-Springförder-Cup 2019/20 der Verbund Volksbank OWL eG und zum Heinzelmännchen Gebäudereinigungs GmbH Young Riders Cup statt. Das Finale des Heinzelmännchen Young Riders Cup findet in diesem Jahr auf dem Paderborner Schützenplatz im Rahmen der OWL Challenge 2019 statt und zieht damit die besten Nachwuchsspringreiter der Region auf den Fleyenhof.