Von Julia Pongratz

Mit seinem Erfolgspferd, dem Deckhengst Estobar NRW, hatte Nieto Sanchez bereits einige Siege gefeiert, die auch maßgeblich dazu beigetragen haben, dass er die Voraussetzungen für das Erreichen dieser besonderen Auszeichnung erfüllt. Mindestens zehn Siege in einer Dressurprüfung der schweren Klasse sind die anspruchsvollen Bedingungen dafür, dass man das goldene Abzeichen verliehen bekommt. »Estobar und Sammy Deluxe sind die beiden wichtigsten Erfolgspferde für mich gewesen,« sagt Ivan Nieto Sanchez mit Blick auf seine Erfolgsserie. Bereits seit 2015 lebt der Spanier in Etteln und arbeitet auf dem Fleyenhof. Der Sieg in der S***-Dressur, der höchsten Prüfung auf dem Vereinsturnier, machte dieses besondere Wochenende für ihn perfekt.

Das dreitägige Dressur- und Springturnier des RV Altenautal bietet auf dem Fleyenhof in Etteln beste Unterhaltung Foto: André Adomeit

Seine RV- und Arbeitskollegin Katharina Hemmer durfte sich ebenfalls über ein erfolgreiches Wochenende vor heimischer Kulisse freuen. Sie siegte mit der erst achtjährigen Stute Signorina in der S*-Dressur am Samstagabend vor der Hövelhoferin Lia Welschof, die mit ihrem Nachwuchspferd First Class den Silberrang erreichte. In der S***-Dressur am Sonntag musste sie sich nur dem »goldenen« Ivan Nieto Sanchez geschlagen geben. Hier erreichte sie mit Capo und Don Angelo den Silber- und Bronzerang.

Ebenfalls vom RV Altenautal und ebenfalls hocherfolgreich war mit Felicia Deppe auch eine Amateurreiterin, die mit ihrer selbstausgebildeten Stute Boheme de Lys die S*-Dressur für Amateure gewonnen hat. Für Felicia Deppe war es ebenfalls ein wichtiger Sieg, da die sympathische Amazone auf dem Weg zum goldenen Reitabzeichen nun fast am Ziel ist. Der Sieg auf dem Heimturnier war Sieg Nummer neun. Bereits am Donnerstag war Deppe auf dem Turnier in Vöhl in einer S**-Dressur siegreich gewesen und hatte am vergangenen Sonntag auf dem Turnier in Fröndenberg ebenfalls die S*-Dressur gewonnen. So scheint auch der ersehnte zehnte S-Triumph bereits in der Luft zu liegen. »Ich bin unglaublich stolz auf mein tolles Pferd,« berichtet Felicia Deppe nach ihren überragenden Erfolgen, »jetzt hat Bömmel sich aber erst mal etwas Pause verdient und dann greifen wir später in diesem Sommer noch einmal an«. So wird Felicia Deppe vielleicht schon bald ihrem Vereinskollegen Ivan Nieto Sanchez nacheifern und das goldene Reitabzeichen erreichen.

In der Amateur-S-Dressur war es wieder Lia Welschof, die auch hier den zweiten Platz mit First Class belegte und damit ebenfalls auf ein äußerst gelungenes Wochenende zurückblicken kann. »Es war ein unglaubliches Wochenende für unseren Verein«, freute sich auch die erste Vorsitzende Carola Lütkemeier, »wir durften zahlreiche Siege feiern und freuen uns auch über die vielen weiteren Platzierungen unserer Reiter«.