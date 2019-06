Etteln (WB/jp). In der höchsten Springprüfung des kurzweiligen wie hochklassigen Wochenendes auf dem Fleyenhof, dem S*-Springen mit Siegerrunde, war Routinier Matthias Berenbrinker vom RV Paderborn nicht zu schlagen. Der Lokalmatador zeigte bereits im Umlauf mit seinem Schimmel Clint, dass er in Topform ist. Mit einem fehlerfreien und schnellen Ritt qualifizierte sich das Paar für die Siegerrunde des S*-Springens.

Hier musste sich das Paar gegen fünf weitere Konkurrenten beweisen. Jedoch behielt Berenbrinker die Nerven und setzte sich knapp mit einem fehlerfreien Ritt in 34,32 Sekunden gegen Markus Brinkmann vom RV Herford durch, der für den Stechparcours 34,63 Sekunden benötigte. Sein Bruder Axel Berenbrinker machte mit einem ebenfalls fehlerfreien Ritt in 35,82 Sekunden das Siegerpodest komplett. Laura Rochell vom RV Salzkotten platzierte sich als beste Amazone auf Platz vier.

Für die jungen Nachwuchsreiter stand mit einer Qualifikationsprüfung zum Heinzelmännchen Young Riders Cup ein wichtiger Höhepunkt am Sonntag an. Hier musste sich Lisanne Schmertmann vom RV Delbrück nur knapp im Stechen in der ersten Abteilung geschlagen geben. Hinter Celina Beermann belegte sie den Silberrang vor Franziska Temborius vom RV Salzkotten. Das Finale des Young Riders Cups wird im September im Verlauf der OWL Challenge auf dem Paderborner Schützenplatz ausgetragen.

350 Euro für den guten Zweck gesammelt

Dabei legt der RV Altenautal auch viel Wert auf den guten Zweck, der hinter diesem Heinzelmännchen Young Riders Cup steht: »Alle Reiter zahlen fünf Euro mehr Nenngeld in dieser Prüfung. Der Betrag von allen Teilnehmern plus eine Spende vom Verein gehen an den Verein Sterntaler e.V. zur Hilfe schwerkranker Kinder. In diesem Jahr sind das 350 Euro«, sagte die Vereinsvorsitzende Carola Lütkemeier.

In der Qualifikationsprüfung zum Volksbank Junioren Springfördercup, einer Stilspringprüfung Klasse L, war Inga Austerschmidt vom RV Delbrück mit der Traumnote von 9,0 mit ihrem Luke siegreich. Rang drei sicherte sich ihre Vereinskollegin Mina Loke. Ann-Christin Menke vom gastgebenden RV Altenautal gelang mit Platz sieben auch eine starke Platzierung.

Daniel Atmadzhov vom RV Altenautal feiert M**-Doppelsieg

Ein weiteres Highlight bildete das M**-Springen am Samstagabend. Hier feierte Daniel Atmadzhov vom RV Altenautal sogar einen Doppelsieg, sicherte sich die Plätze eins und zwei.

Im abschließenden Stil-M*-Springen mit Stechen lieferten sich die Reiter ein spannendes Duell. Es siegte Lena Beringmeier vom RV Delbrück hauchdünn vor Isabella Sander vom heimischen Verein, die aber mit Wallach Stakki nach Verletzungspause ein gelungenes Comeback gefeiert hat.