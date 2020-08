Dass in der neuen Saison sämtliche zwölf Bezirksligisten aus dem Kreis in einer Gruppe spielen, freut Franz: „Die Liga ist äußerst interessant und sehr ausgeglichen. Allerdings ist die Staffel aus meiner Sicht deutlich stärker als die alte Gruppe 3. Die neuen Mannschaften aus Wünnenberg/Leiberg, Rietberg, Mastholte und Marsberg schätze ich sehr stark ein. Auch die Aufsteiger TSV Wewer und Rot-Weiß Verne sind zu beachten. Die Favoriten sind für mich die DJK Mastbruch, der Delbrücker SC II und Viktoria Rietberg. Auch der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg traue ich viel zu.“

Mit der bisherigen Vorbereitung ist Franz sehr zufrieden: „Die Einstellung und Fitness meiner Mannschaft sind besser als vor der vergangenen Saison. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir unseren Kader verjüngt haben.“ In der Vorbereitung gab es bislang folgende Ergebnisse: SV BW Etteln 6:0, Post TSV Detmold 0:4, SuS Westenholz 1:4, SV Brenken 2:2, TuS Egge Schwaney 11:0, SV Marienloh 2:1, SC Verl II (5:2), die Partie gegen den SV 21 Büren folgt am 26. August, bevor zum Ligastart am 6. September Rot-Weiß Mastholte am Hessenberg gastiert.

Das Personalbuch

Zugänge: Till Budde (FC Dahl/Dörenhagen), Marvin Paetz (Germania Apelern), Conrad Osterholz, Simeon Zorn, Jonas Hatzig (alle eigene Jugend), Marvin Wirtz (eigene Reserve), Jan Bredemeier (DJK Mastbruch II), Pascal Hoischen (TuS Altenbeken)

Abgänge: Julian Ahlemeyer (Pause), Tim Rüsing, Rahael Winter (beide eigene Reserve), Jan Eikel. Jonas Wegener (beide SV Marienloh), Christopher Kröger (SG Wewelsburg/Ahden), Paul Hanicke (Suryoye Paderborn)

Kader ohne Neuzugänge: Martin Hofnagel, Paul Schleining, Marc-André Budde, Sven Böttcher, Lorenz Heinrichsdorff, Jonas Koy, Philipp Wegener, Attila Atac, Paul Kunz, René Wedel, Leon Markman, Frederik Markman, Clemens Osterholz, Luca Castronovo, Luca Cazacu, Sebastian Lappe, Lukas Meiss, Thomas Müller, Jörn Wöstefeld, Rostand Kemadjou, Marius Siebrecht, Stefan Wübbeke

Trainer: Max Franz (2. Jahr)

Saisonziel: besser als Platz sechs