Von Hans Büttner

Wagner, seit 2010 als Bundesliga-Schiedsrichter im Ruhestand, leitete mehr als 450 Spiele der 1. und 2. Liga und ist jetzt als Bundeslehrwart und Coach der Bundesliga-Schiedsrichter tätig. Was der 55-jährige Referee den 130 Schiedsrichtern zu vermitteln hatte, beeindruckte und erfreute die Zuhörerschaft gleichermaßen. Temperamentvoll und seine Zuhörer immer mit einbindend, vermittelte er die Regeln des Fußballsports dermaßen gekonnt, dass es immer wieder zu Zwischenbeifall kam. Seine Ausführungen bereicherte der im Taunus beheimatete Fußballfachmann mit einer ganzen Reihe von Anekdoten aus seiner aktiven Schiedsrichterzeit und mit auf Leinwand gezeigten heiklen Spielszenen. Gleich zu Beginn seines fast zweistündigen Vortrags stellte er den Stellenwert des Amateur-Schiedsrichters dadurch in den Fokus, in dem er verdeutlichte, dass in Deutschland an jedem Spielwochenende 82.000 Fußballspiele geleitet werden müssen. »Dabei sind es nur 145 Spiele oberhalb der Landesliga«, sagte Wagner.

" „Geht mit Authentizität die Spiele!“ Lutz Wagner "

Es seien eine Reihe von wichtigen Kriterien, die ein Schiedsrichter zwingend zu beachten habe, sagte Wagner. »Geht mit Authentizität die Spiele an und versucht euer Stellungsspiel zu optimieren, denn 80 Prozent aller Fehler passieren durch ein falsches Stellungsspiel«, mahnte der Chefausbilder, der den Ball als den wichtigsten Akteur auf dem Platz bezeichnete.

Einen wichtigen Anteil nehme in der Schiedsrichter-Aus- und Weiterbildung die Regelkunde ein. Hier komme es stets zu Neuerungen. Diese seien oftmals begründet durch den Einfallsreichtum der Spieler und Trainer. So wird ab dem 1. Juni neu sein, dass der Ball bei einem Eckball nicht nur angetippt, sondern klar gespielt werden muss. Damit soll verhindert werden, dass ein zweiter Spieler den Ball, nachdem ihn zuvor ein Mitspieler nur kurz angetippt hat, gleich übernimmt und somit für Irritation sorgt. »Bleibt stets ruhig und gelassen und zeigt euch entschlossen«, gab Wagner seinen Kollegen zum Abschluss als Empfehlung mit auf dem Weg.

Bernd Aschoff-Becker und Hubert Renneke ausgezeichnet

Dass der Sportkreis ganz hervorragende Schiedsrichter in seinen Reihen hat, wurde auch mit der Auszeichnung von Bernd Aschoff-Becker und Hubert Renneke erneut unterstrichen. Bei der DFB-Aktion »Danke Schiri« steht nicht nur die Leistung als Schiedsrichter im Mittelpunkt, sondern bewertet wird auch das Engagement in der Gruppe/Vereinigung, die Helfertätigkeit für junge Schiedsrichter, das Einbringen in die Schiedsrichterwerbung, die Mitarbeit bei Lehrgängen, das Teamverhalten, das soziale Engagement und sonstige Leistungen.

Hier taten sich Hubert Renneke, Jahrgang 1953, vom SJC Hövelriege und Bernd Aschoff-Becker, Jahrgang 1965, vom BV Bad Lippspringe hervor. Besonders die Leistungen von Bernd Aschoff-Becker fanden bei der Jury eine solch große Anerkennung, dass er zu einem der drei Landessieger gekürt wurde.