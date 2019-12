Titel in der VLN-Rennserie am Nürburgring in der Klasse SP6: das Setup-Wizzard Racing Team bei der Jahresssiegerehrung, von links: Dimosthenis Tsoulfas, Isabel Kruchen, Lukas Moesgen, Dr. Michael Czyborra, Vivien Timm, Clemens Pietzkowski und Mario Schuhbauer. Foto: Jan Brucke/VLN

Büren (WB). Pure Freude bei der Bürener CP Tech GmbH: Das Unternehmen hat mit dem eigenen „SetupWizzard Racing Team“ in der VLN-Langstreckenserie am Nürburgring den Titel in der Klasse SP6 gewonnen. Diese Meisterschaft bildete den krönenden Abschluss für ein erfolgreiches Motorsportjahr mit einer überzeugenden Teilnahme am 24-Stunden-Rennen am Nürburgring sowie insgesamt fünf VLN-Rennsiegen in Folge.