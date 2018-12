Von Markus Schlotjunker

»Wir haben es wieder verpasst, uns zu belohnen. Das sah eineinhalb bis knapp zwei Sätze ganz gut aus. Am Ende stehen wir aber wieder mit leeren Händen da. Dieses Spiel war quasi ein Spiegelbild zum 0:3 vor einer Woche beim Spitzenreiter Mitteldeutschland, wo wir es im zweiten Satz versäumt haben, den Punkt zu machen. In beiden Begegnungen hätte es 1:1 stehen können«, meinte Delbrücks Trainer Uli Kussin.

Gegen Lindow-Gransee war der erste Satz der beste für die DJK. Zwar lag sie lange Zeit ein, zwei Punkte hinten, glich dann aber aus und ging sogar in Führung. Erst waren die Gastgeber per Block erfolgreich, dann Maximilian Protte im Angriff, sodass aus einem 18:20 ein 20:20 wurde. Danach halfen die Gäste mit drei Aufschlagfehlern hintereinander, dass Delbrück zum 21:20, 22:21 in Front ging und nach dem 22:23 wieder ausglich. Das Momentum schien auf Seiten der Gastgeber, doch aus dem 1:0 wurde nichts. Erst prallte der Ball bei einer Blockabwehr ins Aus (23:24), anschließend rutschte Protte beim Schmetterball das Spielgerät ins Aus (23:25). »Den Satz hat Lindow nicht gewonnen, sondern wir haben ihn verloren«, sagte Kussin.

Ob dieser knappe Satzverlust die Delbrücker so verunsicherte, dass der zweite Durchgang zum Desaster wurde? »Das ist schwer zu erklären. Ich war nicht verunsichert. Lindow hat da sehr viel Druck über die Aufschläge gemacht«, erklärte Kapitän und Zuspieler Johannes Grodde.

In der Tat machten die Gäste so viel Druck, dass sie von 8:5 auf 17:5 davonzogen. Von diesen neun Punkten für Lindow resultierten sechs aus Fehlern der Delbrücker, zwei machte Lindow im Angriff selbst, dazu kam noch ein Ass. Da die Delbrücker weiterhin viele Fehler machten, war der Satz schnell durch: 0:2. Der DJK-Vorsitzende Rudolf Fraune senkte zwischenzeitlich sein Haupt. Ja, das sah auf dem Feld nicht gut aus. Im dritten Durchgang wurde es wieder erträglicher, aber eine echte Chance, das Blatt noch zu wenden und das sechste 0:3 in dieser Spielzeit zu verhindern, hatte die DJK nicht.

12:11 lautete die letzte Führung für die Delbrücker. Bei der zweiten technischen Auszeit lagen die Gäste 16:14 vorne und blieben dies – obwohl sie nun auch nicht mehr fehlerfrei waren – bis zum Schluss. Das lag auch daran, dass die DJK drei Aufschläge hintereinander vergab. Dabei war es in dieser entscheidenden Phase teilweise knapp (21:22). Die Gäste machten dank des bärenstarken Matti Binder, der die Bälle in der Mitte wiederholt auf den Boden der Delbrücker Seite donnerte, den Deckel drauf und gewannen auch den Satz und somit das gesamte Spiel.