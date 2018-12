Fabian Disic ist bei Ostenlands 2:6-Niederlage gegen Hohenlimburg an beiden Punkten beteiligt. Er gewinnt sein Einzel und an der Seite von Tim Hindera auch ein Doppel. Foto: Elmar Neumann

Hövelhof/Ostenland (WB). Zum Abschluss des Badminton-Jahres gab es für die beiden heimischen Regionalligisten Niederlagen. Ostenland unterlag Hohenlimburg mit 2:6, Hövelhof in Köln mit 0:8. Im ersten Spiel des neuen Jahres kommt es am Sonntag, 13. Januar (13.30 Uhr), in Hövelhof direkt zum zweiten Derbyduell.

SC BW Ostenland - BC Hohenlimburg II 2:6. Trotz dieser Niederlage gegen den Tabellenzweiten Hohenlimburg zieht der SC BW Ostenland ein positives Fazit. Der Aufsteiger geht in seiner ersten Regionalliga-Saison mit sieben Punkten in die Weihnachtspause und steuert klar auf Kurs Klassenerhalt. Tim Hindera/Fabian Disic verbuchten den einzigen Doppelpunkt. Fabian Disic gewann auch sein Einzel klar in zwei Sätzen und glich zum 2:2 aus. Mit etwas Glück wäre mehr möglich gewesen, doch sowohl Tim Hindera (gegen den ehemaligen Bundesligaspieler Hendrik Westermeyer) als auch Hendrik Wiedemeier verloren in drei engen Sätzen.

CfB Köln - BC Phönix Hövelhof 8:0. Der BC Phönix Hövelhof konnte beim CfB Köln nicht an die gute Leistung vom Hinspiel anknüpfen. Das Spiel stand unter keinem guten Stern, da neben Topspieler Ilija Pavlovic zwei weitere Stammkräfte krankheitsbedingt passen mussten. Die jugendliche Ersatzpaarung Yasmin Colak/Eileen Bredenbals wehrte sich tapfer, war aber ebenso ohne Siegchance wie das 1. Herrendoppel Niklas Kampmeier/Sven Falkenrich. Nah am Ehrenpunkt war das 2. Herrendoppel Timo Putz/Robin Möller, das sich in drei Sätzen geschlagen geben musste. In den Einzeln blieb Hövelhof ohne Satzgewinn. Nur Niklas Kampmeier im Spitzeneinzel gegen den belgischen Nationalspieler Rowan Scheurkogel und Hannah Schiwon im Dameneinzel konnten die Partien annähernd offen gestalten. Zu einem Punkt reicht es nicht.