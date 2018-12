Delbrück (WB). Im Sommer trat Detlev Dammeier (50) die Nachfolge von Trainer Jörg Runge beim Fußball-Westfalenligisten Delbrücker SC an. Im Gespräch mit Redakteur Peter Klute blickt der Ex-Profi auf sein erstes halbes Jahr zurück.

»Ich habe ein gutes Gefühl«. Das waren Ihre Worte vor dem Saisonstart. Die nackten Fakten lauten: 15 Spiele, 19 Punkte, Platz elf. Mit welchem Gefühl gehen Sie ins neue Jahr, Herr Dammeier?

Detlev Dammeier: Wäre das letzte Spiel gegen Theesen (1:5, Anm. d. Red.) nicht gewesen, wäre ich durchaus zufrieden. Nach dem Umbruch und aufgrund der Tatsache, dass wir im Sommer nicht wussten, ob uns Patryk Plucinski und Lukas Cramer überhaupt zur Verfügung stehen, war das bis zum Theesen-Spiel genau das, was wir erwarten konnten. Der Start in die Rückrunde war dann nicht gut, aber das Gefühl insgesamt ist in Ordnung.

Sie haben den Jahresabschluss und Rückrundenstart schon angesprochen, er scheint noch nachzuwirken?

Dammeier: Ja, weil damit nicht zu rechnen war. Wir hatten zuvor ein sehr gutes Heimspiel gegen Maaslingen (6:0, Anm. d. Red.). Dann war Pause und nach Theesen hatten wir wieder frei. Das war keine glückliche Konstellation, da konnte man in der Woche vor dem Duell mit Theesen schon einen gewissen Urlaubs- und Weihnachtsmodus ausmachen. Da das Abschlusstraining aber gut war, hatte ich gehofft, dass wir es hinbekommen haben. Wir wussten, dass Theesen gefährlich ist, aber wir waren defensiv nicht so stabil wie in den Wochen zuvor

Die Hinrunde war geprägt von fehlender Konstanz, ist das allein der Tatsache geschuldet, dass die Mannschaft enorm jung ist?

Dammeier: Ein neues Trainerteam, eine neue Einflussnahme, ein personeller Umbruch, da kommt noch einiges oben drauf. Wir haben insgesamt 20 Spieler eingesetzt und neben der jugendlichen Unerfahrenheit standen die Korsettstangen aufgrund von vorherigen Verletzungen nicht so zur Verfügung, dass sie auf diesem Niveau ihre Topform abrufen konnten. Neben den erwähnten Patryk Plucinski und Lukas Cramer ist zuletzt auch Marco Rüskaup wochenlang ausgefallen. Das ist eine geballte Ladung Erfahrung, die gar nicht oder nur zum Teil vorhanden war. Und das waren ja nicht die einzigen Ausfälle. Es fing in der Vorbereitung mit dem Kreuzbandriss von Jan Paterok an, dazu kam Paul Nitsch verletzt vom SC Paderborn. Das alles ist schon Wahnsinn.

Die Mannschaft hat 19 Tore erzielt, nur der SV Spexard (13) traf noch weniger. Woran liegt die schwache Ausbeute?

Dammeier: Wir haben eben nicht den 20-Tore-Mann in unseren Reihen. Wir müssen viel tun, um uns Chancen herauszuspielen und auch viel gegen den Ball arbeiten. Das kostet Kraft, dazu fehlen uns vor dem Tor die Cleverness und die Coolness. Es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob wir unsere Spielidee und unser System überdenken. Wie können wir offensiv effektiver werden und attraktiver spielen, ohne die Defensive zu schwächen? Wie können die Offensivkräfte bei der Arbeit nach hinten Körner sparen, die sie beim Abschluss vor dem gegnerischen Tor benötigen? Da werden wir in der Winter-Vorbereitung an einigen Schrauben drehen und etwas ausprobieren.

Delbrück scheint zu schlecht, um oben mitzuspielen und zu gut, um abzusteigen. Sie sind noch bis 2020 an den Verein gebunden. Reicht Ihnen dieses Mittelmaß auf Dauer?

Dammeier: Aufgrund des Etats und des Spielermaterials und in Anbetracht der Verletzten ist die Gesamtsituation so, wie sie zu erwarten war. Wenn wir gegen Theesen gewonnen hätten, hätte es ja um einiges besser ausgesehen. Auch wenn wir gerne noch mehr Punkte hätten, macht mir die Arbeit mit der Mannschaft sehr viel Spaß und es ist ja klar, dass ich gerade den jungen Spielern mehr geben kann als denen, die zehn Jahre dabei sind. Auffällig ist, dass wir gegen die oberen Mannschaften kaum gepunktet und die unteren Teams geschlagen haben. In der Rückrunde wollen wir versuchen, gerade gegen die besseren Mannschaften erfolgreich zu sein und das werden wir auch.

Wer sind in Ihrer Mannschaft die positivsten Überraschungen der Hinrunde und von wem hatten Sie mehr erwartet?

Dammeier: Alle U19-Spieler der Vorsaison, Lennard Rolf, Mattis Klomfass oder auch Christian Volmari, haben sich toll entwickelt und viele Einsätze bekommen. Das war so nicht abzusehen. Gerade nicht bei Christian Volmari, der aus einer Verletzung kam und zuletzt nicht mal mehr bei der A-Jugend gespielt hat. Jetzt kann ich ihn blind reinwerfen, ohne Bedenken zu haben. Den Rückstand hat er klasse aufgeholt. Ich möchte auch Torwart Darioush Hosseini nicht vergessen, der eine klasse Runde spielt und noch keinen gravierenden Fehler gemacht hat, der zu einem Tor geführt hat. Auf der anderen Seite gibt es Spieler, die durchaus solide waren, aber nicht an ihre Grenzen gekommen sind. Das gilt zum Beispiel für unsere beiden Außenverteidiger Marco Rüskaup und Daniel Austenfeld. Da waren wir vorher eigentlich sicher, dass sie eine Bank sind.

Zurück zu den Verletzten. Marvin Frenz hat sich das Kreuzband gerissen. Kommt er noch einmal zurück?

Dammeier: Nein und das darf er nach seinem zweiten Kreuzbandriss innerhalb eines Jahres auch nicht riskieren. Marvin ist schon ein Mal operiert worden und muss erneut unters Messer. Der Kontakt zur Mannschaft ist nach wie vor da, er war auch bei der Weihnachtsfeier. Aber den Spieler Marvin Frenz wird es nicht mehr geben und das ist ihm auch nicht anzuraten, selbst wenn es schade ist und mir sehr leid tut.

Und was machen die Rückenbeschwerden von Kapitän Lukas Cramer?

Dammeier: Bei Lukas sind wir guter Hoffnung, dass er in der Vorbereitung wieder einsteigen kann. Er ist schon wieder gelaufen und es sieht so aus, als sei es nur ein Hexenschuss und nichts Schlimmeres.

Wird sich beim DSC in der Winterpause personell etwas tun? Ersatztorwart Dominique Soethe beispielsweise wird beim Bezirksliga-Tabellenführer FC Nieheim hoch gehandelt.

Dammeier: Gegenfrage: Wen bekommt man in der Winterpause? Wir sind da offen, aber ich glaube nicht an den großen Retter, der vom Himmel fällt. Es war schon im Sommer schwierig genug, Verstärkungen zu finden. Was Dominique betrifft, er ist seit Wochen verletzt, die Diagnose lautet jetzt Meniskuseinriss und er muss sich entscheiden, ob er sich operieren lässt. Von einer Wechselabsicht weiß ich nichts.