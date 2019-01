Traditionell erwählt der Ausrichter Kandidaten heimischer Klubs, die per Wild Card an den nationalen Titelkämpfen teilnehmen können. Für die 67. DM hat Cheforganisator Axel Seemann Tim Hindera (Herreneinzel/SC BW Ostenland) sowie der Mixedpaarung Hendrik Wiedemeier/Karina Büser (SC BW Ostenland) einen Platz verschafft. Als Nachrücker können die Paarungen Jan Santüns/Hendrik Wiedemeier (SC BW Ostenland) und Jan Santüns/Hanna Schiwon (SC BW Ostenland/BC Phönix Hövelhof) noch auf eine verspätete Nominierung hoffen.

Auch das Mixed Hendrik Wiedemeier/Karina Büser ist mit dabei

Die Auslosung erfolgt erstmalig in Bielefeld und nicht in der DBV-Zentrale in Mülheim/Ruhr. Beginn der Jubiläums-Zeremonie ist an diesem Samstag, 19. Januar, um 12 Uhr im Hotel Golden Tulip Bielefeld City. Eine Premiere wohl nicht zuletzt deshalb, weil Oberschiedsrichter Hans-Joachim Ontyd (Herford) und Bernd Mohaupt (Gütersloh), Leiter des Turnierausschusses, aus der Region kommen. Die Vorrundenspiele beginnen am Donnerstag, 31. Januar, um 10 Uhr. Am Freitag, 1. Februar, geht’s um 9 Uhr mit der Vorrunde weiter. Später am Tag werden alle 20 Viertelfinals ausgespielt; Ende wohl nicht vor 22 Uhr. Zehn Halbfinals am Samstag ab 11 Uhr, fünf Endspiele am 3. Februar ab 11 Uhr.