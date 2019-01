Niklas Hinz kennt einige Bocholter aus gemeinsamen Zeiten in den Auswahlmannschaften, möchte aber trotzdem unbedingt den ersten Sieg mit der DJK Delbrück feiern. Foto: Markus Schlotjunker

Delbrück (WB/ma). Nach fünf Wochen Pause geht für die DJK Delbrück der Abstiegskampf weiter. Das sieglose Schlusslicht der 2. Volleyball-Bundesliga tritt am Samstag (19 Uhr) beim Tabellenvierten TuB Bocholt an.

»Besser werden«, so lautet das Motto, das Delbrücks Trainer Uli Kussin für dieses Jahr ausgegeben hat. »Besser werden und dadurch den Klassenerhalt sichern«, schiebt Kussin nach. Die DJK hat aktuell neun Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz und nun die ganze Rückrunde Zeit, dies aufzuholen. Dass seine Mannschaft nun ab Samstag jedes Spiel gewinnt und zwei Spieltage vor dem Saisonende gerettet ist, davon geht Kussin nicht aus. »Das wäre ja auch vermessen. Nein, aber wenn wir besser werden, sehe ich es als eine Frage der Zeit an, wann wir zum ersten Mal gewinnen«, meint der Coach. Es wird also Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag geben. Ein Szenario, welches die erfahrenen Delbrücker Spieler aus den vergangenen Jahren bereits kennen.

Damit die jungen Spieler diesen Kampf bestehen, wird in Delbrück seit knapp drei Wochen – vorher war zwei Wochen »ballfrei« (O-Ton Kussin) – wieder fleißig trainiert. Es wurden viele kleine Sachen im Spiel der DJK eingeübt. Sicherheit und Selbstvertrauen wurden erarbeitet. Beides wächst mit dem Erfolg, der im Hinspiel fast gelungen wäre. Damals verloren die Delbrücker nach fünf Sätzen, ein 3:1 war möglich. »Da waren die Bocholter allerdings auch noch nicht so eingespielt, wie sie es jetzt sind«, warnt Kussin.

»TuB Bocholt weist übrigens einige Parallelen zu uns auf. Sie haben einige junge deutsche Spieler integriert und haben in den vergangenen Jahren mal gute Spielzeiten, mal schlechte. Allerdings haben sie einmal auch einen starken Mittelblocker und einen Libero eingekauft«, erklärt der Trainer.

Der urlaubende Maximilian Protte fehlt den Delbrückern

Eingekauft wird in Delbrücks nichts. Auch angesichts des bedrohlichen Tabellenplatzes gab es keine personelle Aufrüstung. Es geht mit dem bekannten Kader weiter. Es sind auch alle Spieler fit und gesund. Trotzdem fehlt einer: Maximilian Protte befindet sich noch im Urlaub. Für ihn wird Jungspund Finn von Soldenhoff neben Brian Leppin als zweiter Außenangreifer in der Startformation stehen. Apropos Jungspund: Von Soldenhoff und Delbrücks zweiter Youngster Niklas Hinz kennen zwei, drei Bocholter gut, weil sie mit ihnen zusammen in Jugendauswahlmannschaften gespielt haben.

Gespielt hat übrigens TuB Bocholt dieses Jahr schon und mit 3:1 beim TV Baden gewonnen, ist also in jenem Rhythmus und Erfolgsmodus, den die Delbrücker, jeweils noch suchen. Die DJK hatte ihr erstes Spiel gegen Moers auf den 23. Februar verlegt