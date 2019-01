Delbück (WB/ma). Im ersten Heimspiel des Jahres empfängt Volleyball-Zweitligist DJK Delbrück am Samstag (18 Uhr) den Kieler TV. Der Aufsteiger von der Küste steht mit 22 Punkten und acht Siegen aktuell auf Rang fünf, während die Delbrücker immer noch sieglos am Tabellenende festsitzen. »Wir sind sorgenfrei und haben ein gutes Polster«, steht denn auch auf der Homepage der Kieler. Das Gegenteil müsste eigentlich bei der DJK stehen, aber Delbrücks Trainer Uli Kussin übt sich nicht in Schwarzmalerei, sondern ist weiterhin zuversichtlich, die Kehrtwende hin zum Positiven zu schaffen: »Es macht auch keinen Sinn, jetzt zu rechnen, wann wir den Klassenerhalt nicht mehr schaffen können. In ein paar Wochen vielleicht, aber jetzt nicht. Im Gegenteil: Wenn wir jetzt zweimal gewinnen und die Konkurrenz nicht, sieht es schnell ganz anders aus.«