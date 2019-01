Bielefeld (WB/en). Die Ostenländerin Karina Büser steht im Achtelfinale der 67. Deutschen Badminton-Meisterschaften. So überraschend dieser Zwischenstand aus der Bielefelder Seidenstickerhalle klingt, auf so erstaunliche Weise hat die 26-Jährige die Top16 erreicht.

Sowohl Erstrundengegnerin Isabelle Puchta (Polizei SV Bremen) als auch die potenzielle Zweitrundengegnerin Xenia Kölmel (SG Schorndorf) hatten die Teilnahme kurzfristig abgesagt, so dass Büser ohne Ballwechsel die dritte Runde erreichen konnte. Da auch Titelverteidigerin Luise Heim (BC Bischmisheim) nicht antritt, bekommt es Büser am Freitagmorgen (10 Uhr) nicht mit der Mitfavoritin, sondern mit der U19-Nationalspielerin Leona Michalski von Zweitligist Sterkrade-Nord zu tun. »Ich wäre lieber nach einem engen Erstrundenspiel ausgeschieden, als so in die dritte Runde zu kommen. Mit Leona wartet jetzt aber eine sehr starke und talentierte Gegnerin«, sagt Büser.

Während der Mixedwettbewerb für sie und ihren Freund Hendrik Wiedemeier nach dem 14:21 und 16:21 gegen Wolf-Dieter Papendorf und Larina Tornow (BV Gifhorn) beendet ist, hat sich am Donnerstagabend doch noch eine Doppelpartnerin gefunden. Gegen wen Karina Büser und Laura Riffelmann (BC Hohenlimburg) anzutreten haben, stand da aber noch nicht fest.

Hövelhoferin Schiwon wehrt sich bei 0:2-Niederlage nach Kräften

Tim Hindera, der dritte Vertreter des SC Blau-Weiß Ostenland, war beim 7:21 und 6:21 gegen den Berliner Brian Holtschke nahezu chancenlos. Hannah Schiwon vom BC Phönix Hövelhof leistete Felicitas Andre (FSV Trier-Tarforst) erheblich mehr Gegenwehr, musste sich aber letztendlich auch geschlagen geben. 18:21 und 19:21 hieß es nach zwei extrem engen Durchgängen.