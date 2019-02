Am 2. Februar posteten die Westenholzer auf ihrer Facebookseite noch: Habemus Trainer! Der langjährige A-Junioren-Coach Stefan Borgmeier (Mitte) sollte von Sommer an auf der Bank des Fußball-Landesligisten sitzen. Dazu kommt es nun aber doch nicht. Aus diesem Grund hat der Abteilungsvorsitzende Rainer Borgmeier (rechts) sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Links: der 2. Abteilungsvorsitzende Uwe Ebbesmeier.

Von Elmar Neumann

Damit nicht genug: Der langjährige Abteilungsleiter Rainer Borgmeier (52) hat sich mit seinem Bruder solidarisch erklärt und mit sofortiger Wirkung seine Posten im Spiel- und Sportverein Westenholz niedergelegt. »Stefan Borgmeier wird, entgegen unserer Ankündigung vom 2. Februar 2019, nicht ab 1. Juli dieses Jahres Cheftrainer der 1. Mannschaft des SuS Westenholz. Durch neu aufkommende Diskussionen bezüglich der sportlichen Ausrichtung in der kommenden Saison zwischen dem Trainer, der Mannschaft und dem Vorstand sind wir am vergangenen Wochenende zu dem Entschluss gekommen, nicht gemeinsam in die neue Saison zu gehen. Rainer Borgmeier hat im Zuge dessen sein Amt als 1. Vorsitzender der Fußballabteilung niedergelegt«, lautete die überraschende Nachricht, die die Westenholzer am Mittwochmorgen auf ihrer Facebookseite veröffentlichten. Die Mitteilung endet mit einem großen Dankeschön für die geleistete Arbeit: »Wir wünschen Stefan und Rainer Borgmeier beruflich, privat wie auch sportlich alles erdenklich Gute.«

Die Begründung: »Diskussionen bezüglich der sportlichen Ausrichtung«

So nett das klingt: Zu den genauen Gründen wollte sich keiner der Beteiligten äußern. Dem Vernehmen nach soll sich die Mannschaft gegen eine Zusammenarbeit mit Stefan Borgmeier ausgesprochen haben. »Ich könnte etwas dazu sagen, aber das wäre nicht zielführend. Es sind in den vergangenen Wochen interne Differenzen klar geworden, die dazu geführt haben, dass Stefan nun am Sonntag gesagt hat, dass er das Amt doch nicht antreten könne. Für mich stehen meine Familie, und mein Bruder immer an erster Stelle und daher war für mich klar, dass ich unter diesen Umständen nicht Vorsitzender bleiben kann«, sagt Rainer Borgmeier.

" „Es gibt sicher Dinge, die aufgearbeitet werden müssen.“ Rainer Borgmeier "

Der 52-Jährige, der in den vergangenen 19 Jahren als Trainer, als Sportlicher Leiter sowie (seit 13 Jahren) als Abteilungschef zu einem Gesicht des SuS Westenholz geworden ist, hat sich den Abschied logischerweise anders vorgestellt: »Man kann sich den Zeitpunkt leider nicht immer aussuchen.« Sorgen um die Zukunft des Drittletzten der Landesliga 1 macht er sich aber nicht: »Es gibt sicher Dinge, die aufgearbeitet werden müssen, aber ich hinterlasse hier ja keinen Scherbenhaufen. Der Verein ist sehr gut aufgestellt, die Mannschaft steht auf einem Relegationsplatz und ist absolut in der Lage, den erneuten Klassenerhalt zu realisieren.«

" „Bei der erneuten Trainersuche sind wir auf einem guten Weg.“ Reinhard Tölle "

In der Nach-Borgmeier-Ära, die wenige Tage nach der jüngsten Abteilungsversammlung am vergangenen Freitag geendet ist, liegt die Verantwortung nun vorerst beim Geschäftsführer Fußball Markus Bücker, dem zweiten Abteilungsvorsitzenden Uwe Ebbesmeier und dem dritten Abteilungsvorsitzenden Reinhard Tölle. Letztgenannter bedauert die überraschende Entwicklung, gibt sich mit Blick auf Vorstand und Mannschaft aber relativ gelassen: »Mit den Spielern haben wir schon gesprochen. Die Jungs wollen weiter alles für den Verein geben und die Serie unbedingt mit dem Klassenerhalt abschließen. Die Kaderplanungen waren ja ohnehin schon ziemlich weit vorangeschritten und auch bei der erneuten Trainersuche sind wir auf einem guten Weg. Die Gespräche laufen und wir hoffen, dass wir alsbald ein Ergebnis präsentieren können. Wir wollen das, was wir in den vergangenen Jahren mit großem Einsatz aufgebaut haben, nicht zerstören.«