Delbrück (WB/pk). Eine bessere Ausgangslage für die Restrückrunde hätte sich Fußball-Westfalenligist Delbrücker SC nicht verschaffen können. So bitter die 1:5-Heimpleite zum Jahresabschluss 2018 gegen den VfL Theesen war, so erfreulich der 3:0-Sieg zum Start ins neue Jahr beim TuS Hiltrup.

So verwundert es nicht, dass der DSC seine neue Heimaufgabe in 2019 am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Rödinghausen II mit viel Selbstvertrauen angeht. Denn die ganz großen Sorgen nach unten muss sich der DSC bei neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge nicht mehr machen. »Das war wichtig und hat für Erleichterung gesorgt. Das Klima im Training unter der Woche war weit besser und der Druck gegen Rödinghausen ist nicht ganz so groß«, sagt Trainer Detlev Dammeier. An das Hinspiel und die 0:3-Niederlage hat Dammeier allerdings keine guten Erinnerungen: »Die Anfangsphase war okay, aber nach dem Rückstand hatten wir zu wenig Durchschlagskraft. Wir waren damals verdienter zweiter Sieger und müssen es diesmal deutlich besser machen, wenn wir diesem starken Gegner Paroli bieten wollen.«

Die Rödinghauser Regionalliga-Reserve hat als Tabellenvierter noch ein Spiel Rückstand und könnte theoretisch mit einem Sieg im Nachholspiel am Karnevalssonntag bei RW Maaslingen auf Rang zwei vorrücken. »Das ist eine Mannschaft mit gut ausgebildeten Jungs, von denen einige auch höher spielen könnten. Das sieht man«, sagt Dammeier, den weiter personelle Sorgen plagen. Zwar kehren Jean-Pierre Dingerdissen, Matthias Riemer und Christian Volmari in den Kader zurück, dafür muss Sebastian Walter (Bronchitis), der erst in Hiltrup sein Comeback gefeiert hatte, passen.