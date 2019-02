Von Markus Schlotjunker

Delbrück (WB). Während alle anderen Mannschaften der Volleyball-Bundesligen aufgrund der Pokalendspiele in Mannheim frei haben, müssen die DJK Delbrück und der Moerser SC am Samstag (18 Uhr) aufs Parkett. Die Partie wurde auf Bitten der DJK vom 12. Januar auf diesen Samstag verlegt.

Für den Gastgeber und Tabellenletzten aus Delbrück ist es der 17. Anlauf, um den ersten Saison-Sieg zu feiern. Dieser ersehnte Erfolg ist auch deshalb spätestens jetzt notwendig, um nicht schon am darauf folgenden Karnevalswochenende, an dem Delbrück nicht spielt, zuschauen zu müssen, wie andere Mannschaften eventuell den Abstieg der DJK besiegeln. »Für mich ist das Thema ein bisschen abgehakt. Selbst wenn wir den Vorletzten TV Baden, der zehn Punkte vor uns liegt, noch einholen wollen, müssten wir mindestens vier von sechs ausstehenden Spielen gewinnen«, erklärt Delbrücks Trainer Uli Kussin. »Irgendwann ist es auch für den ersten Sieg, den wir aber unbedingt erreichen wollen, zu spät. Wäre der vor drei, vier Wochen gekommen, wie ich es geplant hatte, wäre was möglich gewesen. So müssen wir akzeptieren, dass wir am Saisonende wohl auf einem Abstiegsplatz stehen werden«, sagt Kussin.

Wie es dann weitergeht, dazu wird es in Kürze ein erstes Gespräch geben, weil auch Lizenzen beantragt werden müssen. Kussin hat zu diesem Thema eine klare Meinung. »Die Lizenz für die 2. Liga würde ich auf jeden Fall wieder beantragen. Generell ist es eigentlich immer leichter, eine Liga zu halten, als nach einem Abstieg wieder hoch zu kommen.« Aber auch Letzteres kann sich Kussin durchaus vorstellen. Sollte die Mannschaft so zusammenbleiben, wäre das junge Team mit Perspektive in Liga drei gut aufgehoben, um sich weiterzuentwickeln, wieder vermehrt positive Erfahrungen zu sammeln und gestärkt in die 2. Liga zurückzukehren.

So weit ist die DJK aber noch nicht. Erst einmal gilt es, den Makel der Sieglosigkeit loszuwerden. Dafür gelte es laut Kussin, endlich einmal besser ins Spiel zu starten. »Warum wir wiederholt zu Beginn der Spiele Rückständen hinterherlaufen, ist eine Frage, die ich diese Woche auch der Mannschaft gestellt habe, die mir diese aber nicht beantworten konnte. Da drehen wir uns etwas im Kreis«, berichtet Kussin, der alle Spieler dabei hat. Allerdings sind Maximilian Protte (ohne Training) und Brian Leppin immer noch gesundheitlich angeschlagen. Trotzdem wollen die Delbrücker mehr Tempo ins Spiel bringen. Ein kleiner Vorteil für das Schlusslicht ist vielleicht, dass Moers auf Platz acht im Niemandsland der Tabelle rangiert und nicht mehr alles geben muss. Die Statistik spricht allerdings gegen die DJK. Von den bisherigen drei Duellen mit dem MSC gingen alle drei verloren. Im Hinspiel dieser Saison gab es eine 0:3 (15:25, 19:25, 10:25)-Klatsche.