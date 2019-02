Delbrück (WB/en). In der Hinrunde blieb der Delbrücker SC in den Duellen mit dem TuS Hiltrup (0:2) und dem SV Rödinghausen II (0:3) ohne jeglichen Punktgewinn. In der Rückrunde sieht das ganz anders aus. Auf das 3:0 in Hiltrup ließ der Fußball-Westfalenligist am Sonntag ein 0:0 gegen Rödinghausen folgen.

Natürlich hätte der DSC-Trainer Detlev Dammeier gegen die Regionalligareserve am liebsten gewonnen, doch auch so fällt sein Fazit nach den ersten 180 Minuten des neuen Jahres positiv aus: »Mit diesem Auftakt können wir durchaus zufrieden sein. Wir haben zweimal die Null gehalten und haben uns – gerade im Vergleich zur Hinrunde – gegen beide Gegner ganz deutlich gesteigert.«

" „Wir haben uns gegen beide Gegner deutlich gesteigert.“ Detlev Dammeier "

In das erste Heimspiel 2019 erwischten allerdings die Gäste den besseren Start. Auf dem schwer zu bespielenden, weil sehr holprigen Rasenplatz am Laumeskamp stellten die sich in den ersten 25 Minuten schlauer an, kamen aber lediglich im Anschluss an eine Ecke zu einer nennenswerten Gelegenheit. »Irgendwann haben auch meine Jungs endlich begriffen, dass man auf dem Geläuf mit Kombinationsfußball nicht weit kommt, ihr Spiel angepasst und das Geschehen von da an immer besser in den Griff gekriegt«, sagte der Coach.

In der Karnevalspause streut der DSC einen Test gegen Brakel ein

Gianluca Mazza scheiterte mit der ersten Delbrücker Möglichkeit an Rödinghausens Torwart Luca Beermann, gab mit dieser Annäherung aber auch schon die Richtung für die zweite Hälfte vor. »In den zweiten 45 Minuten waren wir definitiv näher an einem Tor als unser Gegner. Vor allem dank der starken Leistungen unserer beiden Sechser Gianluca Mazza und Niklas Huschen, die die nötige Aggressivität an den Tag gelegt haben, hatten wir ein Übergewicht«, sagte Dammeier. Den durchaus verdienten Führungstreffer hatten Patryk Plucinski und Huschen bei viel versprechenden Versuchen aus der Distanz auf dem Fuß, ehe auch der eingewechselte Sergio Pinto das Duell mit Beermann verlor. Daher war es dann doch eine Nullnummer, mit der sich die Delbrücker in die kleine Karnevalspause verabschiedeten.

Auch in der ist der DSC aber nicht untätig, sondern erwartet am Sonntag, 3. März, den Landesligisten SpVg Brakel zu einem Testlauf. Anstoß im Stadion Laumeskamp wird um 15 Uhr sein.