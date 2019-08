Westenholz (WB/jm). Der 1. Swin Golf Club Westenholz ist in seiner Sportart eine große Nummer. Der mit neun Meisterschaften erfolgreichste Swingolfclub in Deutschland, in diesem Jahr allerdings »nur« Vize-Mannschaftsmeister hinter dem SGC Essen geworden, präsentiert sich vom 15. bis 17. August als Ausrichter eines großen internationalen Wettbewerbs.