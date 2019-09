Von Mark Heinemann

Delbrück (WB). Der Delbrücker SC hat den Sprung in die Top Drei der Westfalenliga verpasst. Die 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen SuS Neuenkirchen fällt aber in die Kategorie unglücklich. »Das war ein Spiel auf hohem Niveau, mit zwei Teams, die guten Fußball spielen können«, so Detlev Dammeier.

Dabei hätte Delbrücks Trainer durchaus eine Berechtigung gehabt, den Schiedsrichter als einen Grund für die erste Niederlage zuhause anzuführen. In Minute sechs passte Niklas Huschen in die Tiefe und Lennard Rolf lief frei auf Neuenkirchens Torwart Lukas Greiwe zu. Der stürmte Rolf entgegen und stoppte den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand. Schiedsrichter Bramkamp gab zwar Freistoß, zeigte Greiwe aber nur Gelb statt der eher angebrachten Roten Karte. Dammeier war entsprechend sauer, zeigte sich aber als fairer Verlierer: »Der Schiri hat mir erklärt, dass es für ihn keine klare Torchance war. Aber Lennard brauchte den Ball nur noch einzuschieben. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das Spiel hätte sich verändert, am Schiedsrichter möchte ich die Niederlage trotzdem nicht festmachen.«

Neuenkirchen traute sich nach 20 Minuten erstmalig nach vorne

Das wäre auch zu einfach, denn der DSC hatte so oder so Möglichkeiten, die Partie für sich zu entscheiden. Nach einer Viertelstunde flog Angreifer Oliver Cylkowski an einer Flanke von Jean-Pierre Dingerdissen vorbei. Fünf Minuten später scheiterte Max Teipel an Greiweg (19.). Neuenkirchen traute sich nach 20 Minuten erstmalig nach vorne. Delbrücks Torwart Daryoush Hosseini behielt gegen Witali Ganske die Nerven (24.). Auf der Gegenseite köpfte Daniel Austenfeld Neuenkirchens Torwart aus kurzer Distanz an (27.).

Das entscheidende Tor war ein krummes Ding. Eine Flanke segelte per Bogenlampe an den hinteren Innenpfosten. Hosseini kratzte den Ball von der Linie, aber genau vor die Füße von Malte Nieweler. Neuenkirchens bester Angreifer hatte keine Mühe, den Ball über die Linie zu drücken (29.). Tobias Henksmeier per Kopfball (31.) und Teipel vergaben vor der Pause den Ausgleich (45.).

»Heute liefen die wichtigen Szenen gegen uns«

Nach Wiederanpfiff lauerten die Gäste auf die Entscheidung, Hosseini stand jedoch zweimal im Weg (55./67.). Andererseits vergaben Sergio Pinto per Lupfer (73.) und Zoltan Pataki (78./82.) die Möglichkeiten zum Ausgleich. »Jedes Spiel ist ein 50:50-Duell. Heute liefen die wichtigen Szenen gegen uns«, meinte Dammeier. DSC: Hosseini – Dingerdissen, Plucinski, Henksmeier, Austenfeld – Huschen, Grashoff (64. Klomfaß) – Pataki, Teipel (78. Welkener), Rolf (68. Pinto) – Cylkowski Tore: 0:1 Nieweler (29.)