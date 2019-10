Von Peter Klute

Delbrück (WB). Die Negativserie des Delbrücker SC nimmt langsam schwerwiegende Formen an. Am Sonntag verlor der Westfalenligist trotz einer 1:0-Führung mit 1.2 (1:1) gegen die SpVgg Vreden und kassierte die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge.

Aus dem einstigen Tabellenführer ist ein Kellerkind geworden, der DSC ist nur noch Zwölfter. Das Ergebnis war verdient, wenn es auch ein bisschen paradox zustande kam. Nach schwachen ersten 45 Minuten führten die Gastgeber durch einen Treffer von Kapitän Daniel Austenfeld, der in der 13. Minute eine Ecke von Lennard Rolf versenkte, mit 1:0. »Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt«, räumte Trainer Detlev Dammeier ein. So hätte sein Team in Rückstand geraten können und konnte sich bei Torwart Dariush Hosseini bedanken, dass es nicht so kam. Der Keeper hielt in der vierten Minute einen Elfmeter von Mario Worms, nachdem dieser im Strafraum von Austenfeld gefoult worden war.

Doch neben eigenen Unzulänglichkeiten hatten die Delbrücker noch jemand anders gefunden, der seinen Anteil am Ausgang haben solllte: Das Schiedsrichtergespann um Max Conrad. »Alle 50:50-Entscheidungen sind gegen uns gepfiffen worden. Ein bisschen Fingerspitzengefühl wäre gut gewesen«, beschwerte sich Austenfeld nach Abpfiff beim Unparteiischen aus Kamen. Und auch Dammeier, der wie sein Gegenüber Rob Reekers eine Gelbe Karte sah, konnte sich kaum beruhigen. »Warum wir verloren haben, hat jeder gesehen«, sagte er.

Ärger über den Schiedsrichter

Der Ärger war durchaus nachvollziehbar, denn während die Gäste nach dem Wechsel kurz nach einem Pfostentreffer von Rolf einen zweiten Elfmeter (Handspiel von Patryk Plucinski, 56.) bekamen und durch Cihan Bolat zum Ausgleich verwandelten, blieb die Pfeife von Conrad bei zwei Vredener Handspielen im Strafraum in der achten und 89. Minute stumm. Auch das Zustandekommen des Siegtores der Mannschaft von der holländischen Grenze war strittig. Bevor Plucinski foulte und Gelb-Rot sah, soll der Ball wohl im Aus gewesen sein. So kam es, wie es kommen musste. Dem Freistoß folgte eine Ecke, die Stephan Hartmann unhaltbar für Hosseini einköpfte (70.).

DSC: Hosseini – Dingerdissen (38. Paterok), Plucinski, Henksmeier, Austenfeld – Huschen (79. Schatz), Grashoff – Walter, Teipel, Rolf (84. Assad) – Welkener (69. Cylkowski)

Tore: 1:0 Austenfeld (13.), 1.1 (56., Handelfmeter), 1:2 Hartmann (70.)

Gelb-Rote Karte: Plucinski (DSC, 69.)