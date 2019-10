Von Peter Klute

Fünf Tage, nachdem der Delbrücker SC mit einem 2:1 gegen den TuS Tengern und dem dritten Sieg in Folge die Tabellenführung in der Westfalenliga verteidigt hatte, unterlag ein gänzlich chancenloser DSC dem Regionalligisten deutlich und schied in der 2. Runde des Verbandspokals aus. In der Meisterschaft dagegen noch ungeschlagen und ganz vorne, da war die Hoffnung groß, dass der siebte Platz aus der Vorsaison diesmal verbessert werden könnte.Doch gut einen Monat später sieht es düster aus am Laumeskamp, denn es ist seitdem kein einziger Punkt hinzugekommen. Nach Lotte verlor Delbrück auch die vier Meisterschaftsspiele danach (Nottuln, Neuenkirchen, Spexard und Vreden) und wurde von ganz oben nach fast ganz unten durchgereicht. Als Tabellenzwölften trennen den DSC nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz. Eine Talfahrt, die Spuren hinterlassen hat, das wurde nach dem 1:2 am Sonntag daheim gegen Vreden sehr deutlich. Dass sich der DSC vom Schiedsrichtergespann um Max Conrad aus Kamen ungerecht behandelt fühlte, war verständlich, doch die Reaktionen nach Schlusspfiff zeigten auch, dass die Nerven ganz schön blank liegen.

Ärger mit dem Schiedsrichter

Trotz des Ärgers über die Unparteiischen mussten die Gastgeber anerkennen, dass sie – zumindest in der ersten Halbzeit – nicht gut gespielt hatten. Das taten sie sie auch, getreu Dammeiers Mottos: »Wir fangen immer bei uns an.« Doch warum es nach fünf ungeschlagenen Partien zu Saisonbeginn nicht mehr passt, darauf wussten sie so recht keine Antwort. »Wir sehen jedes Spiel für sich und heute haben wir es in der zweiten Hälfte verloren, obwohl wir da eine bessere Leistung gebracht haben als vor der Pause. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir von der 68. Minute an in Unterzahl agieren mussten«, sagte Dammeier, mit dem aktuell über eine Vertragsverlängerung gesprochen wird. Die Gelb-Rote Karte für Patryk Plucinski war eine der Entscheidungen, die für Diskussionsstoff sorgten. Am Ende aber zählte das Ergebnis und das war wieder negativ. »Wir machen ordentliche Spiele, nehmen aber nichts mit«, haderte Kapitän Daniel Austenfeld, der das 1:0 erzielt hatte. Doch sein erstes Saisontor reichte nicht einmal für ein Unentschieden. »Ein dreckiger Sieg hätte mir genügt, der ist manchmal schöner als ein souveränes 3:0«, sagte Austenfeld. Doch momentan gibt es für den DSC weder das eine noch das andere.

Von großen Sorgen oder gar Abstiegsängsten ist aber (noch) nichts zu spüren. »Die Liga ist eben so ausgeglichen und eng wie noch nie. Da kann jeder jeden schlagen. Wenn wir deutlich schlechter wären als die Gegner, würde ich mir mehr Gedanken machen, aber wir haben die letzten drei Spiele alle mit nur einem Tor Unterschied verloren«, stellt Vorsitzender Elmar Westermeyer fest. Kapitän Austenfeld ergänzt: »Wir brauchen einfach ein Erfolgserlebnis und müssen mal ein zweites Tor nachlegen, um Sicherheit zu bekommen. Es soll gerade einfach nicht sein, aber wir arbeiten hart und ich bin mir sicher, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Wir müssen einfach mal wieder einen Lauf bekommen wie zu Beginn der Saison.« Die nächste Chance: am Sonntag auf der Bielefelder Rußheide beim VfB Fichte.