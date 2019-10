Schnell umschalten: Lennard Rolf (am Ball) und der Delbrücker SC sind am Sonntag gefordert, einen kompakten Gegner zu knacken, der gleichermaßen offensive wie defensive Qualitäten hat. Foto: Jörn Hannemann

Delbrück (WB/MH). Der Delbrücker SC ist dank des jüngsten 3:2-Sieges beim VfB Fichte Bielefeld gerade rechtzeitig wieder in die Spur gekommen. Mit Victoria Clarholz kommt am Sonntag nämlich eine richtig harte Nuss in das Delbrücker Stadion am Laumeskamp. Anstoß ist um 15 Uhr.

»Clarholz ist ein unangenehmer Gegner, der sehr stabil und homogen auftritt. Sie sind jederzeit in der Lage, ein Tor zu machen«, fasst es DSC-Trainer Detlev Dammeier zusammen. 22 Treffer hat die Mannschaft aus dem Kreis Gütersloh bereits erzielt. 14 davon gehen auf den Sturm um die beiden Brüder Andreas und Eugen Dreichel (je fünf) beziehungsweise auf das Konto von Angreifer Timo Biegel zurück. Bei aller Offensivkraft bekommt es die Victoria allerdings zusätzlich hin, defensiv gut zu stehen. Clarholz, bei der Ex-SC Paderborn- und Arminia Bielefeld-Profi Markus Bollmann als Co-Trainer fungiert, stellt mit elf Gegentoren die beste Defensive der Liga. In zehn Partien hat Clarholz nur einmal verloren.

»Der Sieg am vorigen Sonntag hat uns gut getan.«

Zahlen, Daten und Werte, die Dammeier zwar registriert, aber nicht zu hoch aufhängt. »In jedem Spiel ist alles möglich. Der Sieg am vorigen Sonntag hat uns gut getan. Wir spielen zu Hause, wollen die Partie wieder positiv gestalten und Lösungen finden. So weit liegen wir punktemäßig ja auch nicht auseinander«, meint Dammeier. Fünf Zähler trennen Clarholz auf Tabellenplatz drei und den Zehnten Delbrück. Jan Paterok, der auf der Bielefelder Rußheide als Innenverteidiger erstmals in der Startelf stand und dabei einen guten Eindruck hinterließ, fällt aus privaten Gründen aus. »Er hat gut gespielt, daher ist das schade für ihn. Aber sein Fehlen ist schon längere Zeit geplant. Zum Glück ist Patryk Plucinski nach seiner Gelb-Roten Karte wieder mit dabei«, so Dammeier. Mattis Klomfaß fällt mit Hüftproblemen aus. In Sachen Verstärkungen im Winter klingt Dammeier derweil nicht optimistisch: »Die Chancen, im Winter personell etwas zu machen, sind kaum da. Da muss schon alles zusammenpassen. Wir halten aber die Augen offen.«