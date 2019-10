Von Mark Heinemann

»Die erste Halbzeit haben wir schwach gespielt. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und Clarholz eher begleitet«, gab DSC-Trainer Detlev Dammeier zu. Den Gästen war das Selbstvertrauen eines Tabellendritten anzumerken. Das Team war von Beginn an in der Partie und spielte schnörkellos nach vorne, während sich der DSC auf dem tiefen Boden erst noch zurecht finden musste.

Glück hatten die Gastgeber nach zehn Minuten, als Sergio Pinto im Strafraum gegen Robin Mrozek zwar den Ball spielte, den Clarholzer aber auch zu Fall brachte. Eine Kann- aber eben nicht Muss-Elfmetersituation. Schiedsrichter Lasse Lütke-Kappenberg pfiff nicht. Drei Minuten später schoss Mrozek aus kurzer Distanz volley über das Tor von Keeper Daryoush Hosseini (12.).

»Nach dem Wechsel waren wir besser im Spiel«

Delbrücks erste Gelegenheit entwickelte sich aus einem langen Ball von Innenverteidiger Patryk Plucinski. Oliver Cylkowski verlängerte per Kopf in den Lauf von Pinto, der aber zu überhastet übers Tor schoss (14.). Clarholz machte auch danach den aktiveren und klareren Eindruck, ohne jedoch ein Feuerwerk abzubrennen. Vielmehr stand die DSC-Offensive sicher, und vorne gab es die nächste Chance. Niklas Huschens Schuss konnte Clarholz-Torwart Marius Weeke parieren (27.). Wenig später musste der Gastgeber erstmalig wechseln. Plucinski griff sich nach einem Sprint an den Oberschenkel. Er musste mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss raus (33.). Hosseini bewahre sein Team kurz vor dem Pausenpfiff noch vor einem Rückstand (45.). »Nach dem Wechsel waren wir besser im Spiel und hatten mehr Ballbesitz. Die zweite Hälfte war ausgeglichener«, fand Dammeier. Zwar blieben die Gäste aus Clarholz weiterhin gefährlich, doch den Angriffen fehlte es an der klaren Linie aus der Anfangsviertelstunde. Als es nach einem Freistoß gefährlich wurde, war Hosseini zur Stelle (70.). Auf der Gegenseite schoss der eingewechselte Zoltan Pataki für den DSC aus naher Distanz über das Tor (76.). Eine weitere Hereingabe von Lennard Rolf verpassten die DSC-Angreifer im Zentrum (79.), während Jean-Pierre Dingerdissen der Ball im letzten Moment versprang (82.). Ärgerlich für die Delbrücker, dass Rolf kurz vor dem Ende ebenso mit muskulären Problemen runter musste und sich Daniel Austenfeld die fünfte Gelbe Karte einfing. Momentan droht somit am kommenden Sonntag der Ausfall der kompletten linken Außenbahn.

Statistik

Delbrücker SC: Hosseini – Walter, Plucinski (33. Dingerdissen), Henksmeier, Austenfeld – Grashoff, Huschen – Pinto (46. Teipel), Welkener (70. Pataki), Rolf (80. Just) – Cylkowski