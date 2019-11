»Wir freuen uns riesig, dass Benjamin verlängert hat und den erfolgreichen Weg bei uns kontinuierlich weitergeht. Er hat die U23 gemeinsam mit seinem Trainerteam zu einer tollen Mannschaft geformt, die aktuell als Aufsteiger zu den Top-Fünf in der Bezirksliga gehört. Ihr Weg ist noch nicht zu Ende«, sagt Delbrücks 1. Vorsitzender Elmar Westermeyer.

Braune war mit dem DSC-Nachwuchs in der vergangenen Saison souverän aus der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen. Mit acht Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen steht die DSC-Reserve derzeit nun auch in der Bezirksliga Staffel 3 sehr gut da. Dazu kommt ein Torverhältnis von 39 zu 25 und eine Serie aus aktuell sechs Partien ohne Niederlage. »Ich habe etwas überlegen müssen, weil meine Freundin und ich im März Nachwuchs erwarten. Andererseits bereitet mir die Arbeit mit der U23 große Freude und für meine Freundin ist es in Ordnung, wenn ich weitermache. Die positive Entwicklung der Mannschaft ist sehr motivierend. Wir haben das Limit noch nicht erreicht«, sagt Braune. Ein Lob hat er für U19-Trainer Jürgen Fortmeier: »Er leistet super Arbeit, so dass im nächsten Jahr sicher wieder ein paar talentierte Spieler nachrücken werden. Es ist mein Ziel, dass wir uns zu einem Topteam der Bezirksliga entwickeln und die jungen Spieler individuell für höhere Aufgaben vorbereiten. Ich hoffe, dass ich dafür auch weiterhin auf die hervorragende Unterstützung meines Co-Trainers Daniel Mehlich setzen kann.«

Westfalenliga-Coach Detlev Dammeier hat schon verlängert

Mit der Vertragsverlängerung von Braune setzt der DSC auch im Seniorenbereich auf Kontinuität. Vor einigen Wochen hatte bereits Detlev Dammeier, Cheftrainer des Westfalenligakaders, seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.