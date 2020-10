3:0 – Delbrück bleibt in der Erfolgsspur

„Herford hat eine gute Offensive und ist entsprechend aufgetreten. Sie hatten ihre Szenen, auf die wir aber zumeist reagieren konnten. Wir hatten ebenso unsere Chancen und haben getroffen. Unter dem Strich ist der Sieg verdient“, sagte DSC-Trainer Detlev Dammeier.

So gut die Herforder Offensive auch aufgestellt war, in der Defensive verteilten die Gäste zunächst ein Geschenk. Herfords Torwart Michael-Joel Arnolds und ein Innenverteidiger konnten sich nicht einigen. Jannik Welkener ging dazwischen und schob das Leder zum frühen 1:0 ins leere Tor (3.). Die Gäste schüttelten sich jedoch schnell und es entwickelte sich in Schöning eine muntere Partie, in der beide Abwehrreihen zu tun bekamen, aber zumeist stabil blieben. Dennoch kam der DSC nach einem Konter zum 2:0. Lennard Rolf war über die linke Außenbahn durch und fand in der Mitte mit Max Teipel den einzigen Delbrücker, der mitgelaufen war. Teipel verarbeitete das Leder geschickt und schloss dann aus spitzem Winkel erfolgreich ab (26.). Noch vor der Pause hätte der DSC alles klarmachen können, doch nach einer Ecke setzte Tobias Henksmeier einen Kopfball aus der Nahdistanz knapp über das Tor.

Hasan Dere verschießt Elfmeter

„Uns war klar, dass wir noch das dritte Tor würden nachlegen müssen. Das ist uns glücklicherweise gelungen“, sagte Dammeier. Die Chance dazu bot sich nach 55 Minuten. Nach einem Foul an Welkener zeigte Schiedsrichter Florian Exner auf den Elfmeterpunkt. Hasan Dere übernahm die Aufgabe für den zur Pause verletzt ausgewechselten Patryk Plucinski, doch Herfords Michael Arnolds hielt.

Rolf trifft zur Entscheidung

Die Partie blieb offen und intensiv, auch weil der DSC weiterhin fahrlässig mit seinen Chancen umging. Teipel und Welkener mit einer Doppelchance (63.) sowie Rolf (68.) brachten das Leder nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite mussten auch DSC-Torwart Daryoush Hosseini und die Delbrücker Defensive wachsam bleiben, denn Herford blieb am Drücker. Erst als Rolf schließlich auf der linken Seite allen davonlief, so nur noch Herfords Torwart vor sich hatte und diesem mit dem 3:0 keine Chance ließ, war die Partie entschieden (71.). Ein Herforder sah noch Gelb-Rot (78.). „Wir haben aus sechs Spielen zwölf Punkte geholt und sind ungeschlagen. Das ist zufriedenstellend. Wir wissen aber, woran wir noch arbeiten müssen“, meinte Dammeier.

DSC: Hosseini – Reineke, Plucinski (46. Dingerdissen), Henksmeier, Austenfeld – Dere, Huschen, Walter (84. Just) – Teipel (75. Holz), Welkener (70. Cylkowski), Rolf Tore: 1:0 Welkener (3.), 2:0 Teipel (26.), 3:0 Rolf (71.)