DSC-Trainer Detlev Dammeier kann dem Spielausfall aber auch etwas Gutes abgewinnen. „Das gibt den zuletzt verletzten und angeschlagenen Spielern die Möglichkeit, sich wieder ran zu arbeiten“, so Dammeier. Gemeint sind dabei unter anderem Oliver Cylkowski, der am vergangenen Wochenende zum ersten Kurzeinsatz in der Saison kam oder aber Malte Grashoff, der in dieser Saison noch gar nicht spielen konnte. Patryk Plucinski und Hasan Dere haben mit muskulären Problemen zu kämpfen. Sebastian Walter und Mattis Klomfaß waren zum Saisonstart verletzt und können Rückstände nachholen.

Nachholtermin offen

Unglücklich ist der Ausfall aber auch, da der DSC am vergangenen Spieltag durch ein 2:4 gegen Erkenschwick seine erste Saisonpleite kassierte und damit nun erst einmal leben muss. Wann die Partie in Lünen nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Das nächste Delbrücker Pflichtspiel wird am Samstag, 31. Oktober, angepfiffen. Gegner in der ersten Runde des Westfalenpokals ist um 14.30 Uhr der Bezirksligist TuS 08 Senne.