Laschet beruft Hoppe-Biermeyer

Der Landtagsabgeordnete für das Paderborner Land kennt den Leistungssport aus eigener Erfahrung, lief auf der Langstrecke für den LC Paderborn und schaffte es als Triathlet bis zum Ironman auf Hawaii. „Ich kann damit dem Sport in einem weiteren Bereich etwas von dem zurückgeben, was mir der Sport gegeben hat und auch immer noch gibt“, erklärt der 59-Jährige.

„ Die Förderung von talentierten Nachwuchssportlern liegt mir sehr am Herzen. Die Förderung von talentierten Nachwuchssportlern liegt mir sehr am Herzen. “ Bernhard Hoppe-Biermeyer

Ziel der Sportstiftung ist es, Nachwuchsathleten aus NRW die Teilnahme an Olympischen oder Paralympischen Spielen sowie an Welt- und Europameisterschaften zu ermöglichen. Im Mittelpunkt steht dabei die Unterstützung beim Übergang vom Landes- in den Bundeskader. Zudem vergibt die Stiftung Prämien und bezuschusst die Athleten finanziell. „Ich freue mich über die Berufung in das Kuratorium, da mir die Förderung von talentierten Nachwuchssportlern sehr am Herzen liegt. Sport ist ein elementarer Bestandteil unserer Gesellschaft und eines der Aushängeschilder unseres Landes. Der Sport braucht Vorbilder und die fallen nicht einfach vom Himmel“, sagt Bernhard Hoppe-Biermeyer.