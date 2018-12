Hövelhof (WB). Zum Jahreswechsel steht die Dreifachsporthalle in Hövelhof (Krollbachhalle) wieder für eine Woche im Zeichen des Senne-Cups. Auch die 27. Auflage des vom SJC Hövelriege organisierten Turnierreigens bietet Fußball für alle und in allen Altersklassen. Los geht es am Samstag, 29. Dezember, der finale Höhepunkt wird am Sonntag, 6. Januar, angepfiffen.