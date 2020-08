„Mehr Leidenschaft“

Hövelhof (WB). Mit dem Minimalziel Klassenverbleib und großer Vorfreude startet Fußball-Landesligist Hövelhofer SV in diese besondere Saison 2020/21. Natürlich ist die Hoffnung groß, dass es von September an sportlich deutlich besser läuft, als dies in der abgebrochenen Serie der Fall war. In der vergangenen Saison schwebte der HSV mit im Schnitt einem Zähler pro Partie in großer Abstiegsgefahr. „Wir brauchen mehr Stabilität, Leidenschaft und Widerstandsfähigkeit in unseren Spielen“, wünscht sich Trainer Björn Schmidt, der auf der Waldkampfbahn in seine vierte Amtszeit geht.

Von Ingo Tschiersch