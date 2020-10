„Uns blieb nichts anderes übrig“

„Diese Entscheidung ist uns natürlich alles andere als leicht gefallen. Letztlich blieb uns aber nichts anderes übrig. Wir waren zu diesem Schritt gezwungen, weil wir den Gesamtspielbetrieb im Verein nicht gefährden wollten“, sagt Brameyer. Neun O19-Teams waren es, nun sind es noch acht. In den ersten vier Meisterschaftsspielen hatte die Phönix-Führung die coronabedingten Personalprobleme mit zahlreichen Umstellungen und allerlei Austauschaktionen kompensieren können. Doch jetzt war die Grenze der Kreativität erreicht.

Akteure drohten sich festzuspielen

Am kommenden Wochenende hätte auf die Hövelhofer in der Regionalliga ein Dreierpack gewartet, wie ihn Trainer Brameyer in seiner langen Laufbahn noch nicht erlebt hat: drei Drittligaspiele in drei Tagen – Freitag in Hohenlimburg, Samstag in Wipperfeld und Sonntag zuhause gegen Lüdinghausen. Von Seiten der Bundespolizei hieß es abermals, dass das Engagement bei einem Badminton-Regionalligisten nicht ausreiche, um das Trio aus dem Risikogebiet Serbien aufgrund beruflicher Verpflichtungen in Deutschland einreisen zu lassen. „Zwei Begegnungen hätten wir erneut personell bestücken können, aber bei Partie Nummer drei hätte das nicht funktioniert, ohne dass sich der eine oder andere Akteur festgespielt hätte und nicht mehr in seinem ursprünglichen Team einsetzbar gewesen wäre“, sagt Brameyer. Dieses Szenario galt es unbedingt zu vermeiden – da waren Akteure und Funktionäre einer Meinung – und daher hat der BC Phönix seine Vorzeige-Mannschaft „mit Mail vom 19. Oktober“ aus der Regionalliga zurückgezogen. Die am höchsten spielende Hövelhofer Vertretung ist nun die in der Oberliga aktive Reserve, in der ab Mitte November, mit Rückrundenbeginn, auch die Asse der bisherigen Ersten aufschlagen dürfen.

„ Das ist für uns schwer nachvollziehbar. Das ist für uns schwer nachvollziehbar. “ Martin Brameyer

Stand jetzt ist die vierte Saison für den BC Phönix Hövelhof die vorerst letzte auf dritthöchstem nationalen Niveau. Was passiert, wenn die Spielzeit aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen abgebrochen und annulliert werden muss, vermag Brameyer nicht zu sagen. Der Sportwart weiß jedoch, was er sich vom Verband gewünscht hätte: „Trotz der Pandemie sind die Ersatzspielerregelungen so geblieben, wie sie immer waren. Es gab keinerlei Erleichterungen. Das haben wir häufig kritisiert und wir haben auch konkrete Vorschläge eingereicht, die allen Vereinen zugute gekommen wären. Diese sind aber leider ungehört geblieben, obwohl klar ist, dass die Spielerinnen und Spieler jetzt schon beim kleinsten Schnupfen nicht antreten können. Das ist für uns schwer nachvollziehbar.“