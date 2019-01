Jedes Jahr am Karsamstag ist Paderborn auf den Beinen, beim traditionellen Osterlauf. Mehr als 10.000 Teilnehmer gingen 2018 an den Start. Foto: Jörn Hannemann

Noch sind es fast sechs Monate bis zum Start von Deutschlands Citylauf Nummer eins, aber wer sich jetzt schon einen Startplatz sichert, kann dabei auch noch kräftig Geld sparen: Bis zum 31. Dezember gibt es die Starttickets noch zu vergünstigten Preisen.

Organisationsleiter Christian Stork ist sich sicher, dass der Osterlauf in seiner 73. Auflage am 20. April 2019 wieder Tausende von Läuferinnen und Läufer aus ganz Deutschland nach Paderborn locken wird. Im vergangenen Jahr konnten die Organisatoren des SC Grün-Weiß Paderborn mehr als 11.000 Sportler an der Startlinie begrüßen. Angeboten wird wieder eine breite Palette an Läufen von 5 km, über die 10 km bis hin zur Halbmarathondistanz.

Alle Infos zum Osterlauf und natürlich auch die Möglichkeit der Onlineanmeldung gibt es wie immer unter www.paderborner-osterlauf.de . Auf Facebook und Instagram gibt es zusätzlich fast täglich Neuigkeiten zum Osterlauf.