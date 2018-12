Paderborn (WB/en). Mit einem 3:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Verfolger Sportwerk Hamburg haben sich die Herren des Paderborner Squash Clubs in der 1. Bundesliga Nord wieder eine gesunde Portion Luft verschafft. Einen Tag nach dem standesgemäßen 4:0 im vereinsinternen Duell mit der eigenen Reserve wurde der Titelverteidiger an der Elbe voll gefordert.

»Das war das Treffen zweier absolut gleichwertiger Gegner. Die Hamburger waren nominell etwas schwächer besetzt als wir, haben das Spiel aber bis zum letzten Satz offen gehalten«, sagte Präsident und Augenzeuge Andreas Preising. Lennart Osthoff musste sich an Position vier im Vergleich zweier bis dahin unbesiegter Akteure dem Ex-Paderborner Felix Auer mit 0:3 geschlagen geben. Auch der Weltranglistendritte Simon Rösner und der Weltranglisten-17. Raphael Kandra trafen auf reichlich Gegenwehr. Kandra erwischte nach eigenem Bekunden nur »einen durchwachsenen Tag«, demonstrierte aber Nervenstärke und entschied beim 3:1 gegen den Tschechen Daniel Mekbib gleich zwei Durchgänge in der Verlängerung – jeweils mit 12:10 – für sich. Rösner hatte es mit dem unorthodox aufspielenden Ägypter Mazen Hesham zu tun, gönnte der Nummer 34 der Welt aber lediglich den dritten Satz und krönte das für ihn sensationell erfolgreiche Jahr 2018 mit einem weiteren überzeugenden Sieg im letzten Spiel.

Bei einem Zwischenstand von 2:1 für Paderborn war den Gästen ein Punkt sicher, dass es letztendlich der erhoffte Dreier wurde, hatten sie Daryl Selby zu verdanken. Aber der Engländer musste dafür viel mehr investieren, als vor dem ersten Ballwechsel des Spiels gegen Rudolf Rohrmüller vermutet worden war. Der Rosenheimer in Diensten der Hanseaten bot eine beeindruckende kämpferische Leistung, die auch Preising jede Menge Respekt abnötigte: »Es war zum Teil unfassbar, was Rudi für Bälle zurückgeholt hat. Aber am Ende eines kräfteraubenden Spiels hat sich Daryls Klasse dann doch durchgesetzt.« Mit 11:6 ging der finale Satz einer packenden Partie an den Weltranglisten-16., der damit für einen Drei-Punkte-Vorsprung des PSC auf die Hamburger sorgte. »Wenn wir uns im Januar auch noch in Bremen behaupten, dürften wir einen der ersten zwei Plätze und damit das Ticket für die Endrunde sicher haben«, sagte Preising.

PSC-Reserve feiert wichtigen Sieg gegen Eschweiler

Andere Ziele verfolgt die Reserve des PSC, die mit dem 3:1-Erfolg gegen Kellerkonkurrent Eschweiler ebenfalls einen wichtigen Sieg feiern durfte. Der Schweizer Dimitri Steinmann gewann gegen den Belgier Joeri Hapers mit 3:0, Tobias Weggen schlug Marco Schoeppers mit 3:0 und Cederic Lenz machte aus einem 0:2 ein 3:2.