Simon, im Januar haben Sie mit dem Tournament of Champions in New York erstmals eines der ganz großen Turniere gewonnen, im August geheiratet, seit diesem Monat sind sie zum ersten Mal die Nummer drei der Welt und in Kürze werden sie zum ersten Mal Vater – wenn ein Jahr perfekt läuft, dann läuft es so wie dieses?

Simon Rösner: Ja, das stimmt wohl. Ich hätte mir keinen besseren Verlauf vorstellen können. Von A bis Z hat alles gepasst. Alle meine Ziele habe ich weit übertroffen. Die Nummer drei der Welt zu sein, das ist ein unfassbares Ergebnis. Das war das i-Tüpfelchen. Und auch privat läuft es perfekt. Geheiratet zu haben und bald ein eigenes Kind in den Armen halten zu dürfen, ist sicher das Schönste, was es gibt. Auch wenn der errechnete Termin der 27. Dezember ist, warten wir tagtäglich auf die Geburt unseres Kindes und sind sehr gespannt darauf, wie sich das Leben als Eltern gestalten wird.

Die Weltrangliste behauptet, dass es unter den 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt nur zwei gibt, die besser Squash spielen können als Simon Rösner. Wie surreal klingt das?

Rösner: Man wird sich dem Ganzen wohl erst bewusst, wenn man irgendwann mal auf seine Karriere zurückblickt. Dritter und zwischen einer Unmenge von Ägyptern der beste Europäer zu sein, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Es stimmt schon: Das fühlt sich noch surreal an.

Gibt es eigentlich noch etwas, das Sie besser beherrschen als viele andere?

Rösner: Ich bin schon eher der Typ, der sich voll und ganz auf eine Sache konzentriert. Da stehe ich dann auch zu 100 Prozent dahinter und jeder, der mich kennt, weiß, wie diszipliniert ich in meinem Beruf bin. Es gibt auch einige, die sich ein bisschen darüber lustig machen, wie extrem ernst ich das nehme und dass ich kaum etwas anderes kenne als Squash. Das heißt aber nicht, dass ich nichts anderes mache. Ich habe vor drei Jahren damit angefangen, zwischendurch auch ein bisschen Golf zu spielen, ich fahre im Sommer gerne Rennrad oder Mountainbike und kann mich auch für Autos begeistern, aber natürlich genießt Squash die absolute Priorität. Ich habe mit drei, vier Jahren angefangen und wäre niemals so weit gekommen, wenn ich diesen Weg nicht so diszipliniert verfolgt hätte. Ich war nie der Talentierteste, habe nichts geschenkt bekommen. Andere, wie die Ägypter Ramy Ashour oder Mohamed El­shorbagy, sind förmlich nach oben geschossen, weil sie so ein unglaubliches Talent haben. Ich dagegen musste mich langsam nach oben arbeiten, aber umso schöner ist es, nun belohnt zu werden.

Haben sich alle Träume, die Sie hatten, als Sie sich entschieden haben, Squashprofi zu werden, erfüllt?

Rösner: Nicht alle, dann wäre ich ja an meinem Zenit. Natürlich, ich habe viel erreicht. Ich bin elfmal in Folge Deutscher Meister geworden, ich stehe auf Platz drei der Weltrangliste, habe die World Games – sozusagen unsere Olympischen Spiele – gewonnen. Das kann mir niemand mehr nehmen. Aber wenn man so weit vorne ist, möchte man irgendwann auch die Nummer eins der Welt und auch Weltmeister werden. Beides ist realistisch. Auch wenn die Situation für mich nicht einfacher und die Luft immer dünner wird. Als Dritter wollen dich die anderen noch etwas mehr schlagen, der Druck wird noch größer, aber ich bin bereit, mich noch etwas mehr zu quälen und längst nicht satt. Zu sagen, ich bin jetzt die Nummer drei und ab sofort ist mir alles andere wurscht, kommt für mich nicht in Frage. Wenn ich allerdings vor die Wahl gestellt werden sollte, ob ich lieber die Nummer eins der Welt oder Weltmeister werden möchte, dann würde die Antwort ›Nummer eins der Welt‹ lauten, denn dafür musst du nicht nur bei einem Turnier, sondern ein ganzes Jahr lang großartige Leistungen abliefern.

Was hat Sie in diesem Jahr das entscheidende Stück besser gemacht?

Rösner: Ende 2017 hat es mit dem Halbfinaleinzug beim Qatar Classic ›klick‹ gemacht. Bis dahin war ich bei den großen Turnieren nie über das Viertelfinale hinausgekommen, war immer ein bisschen verkrampft, weil ich so sehr, vielleicht zu sehr, ins Halbfinale kommen wollte. Jetzt gehe ich von Runde eins an in die Courts und habe diesen Druck nicht mehr. Das ist der ganz entscheidende mentale Unterschied.

Ihr Spitzname in der Squashszene lautet »The German Treechopper«, der Baumfäller. Wie gefällt Ihnen der?

Rösner: Der ist definitiv passend. Ich habe auf der Vorhandseite, weil ich früher auch Tennis gespielt habe, einen sehr großen, hohen Schwung, der dem eines Baumfällers ähnelt. Ich finde es witzig, so genannt zu werden.

Gibt es Überlegungen, mal im typisch karierten Baumfällerhemd aufzulaufen?

Rösner: (lacht). Nein, nein. Um Gottes Willen.

Wie gut kann ein Weltklasse-Squasher von seinem Sport leben?

Rösner: Mittlerweile schon sehr gut. Es ist nicht so, dass ich große Beträge auf die Seite schaffen kann, wie es im Tennis, Fußball oder Golf bei einem vergleichbaren Status der Fall wäre. Ich werde nicht ausgesorgt haben und nach meiner Karriere sicherlich weiterhin arbeiten müssen. Das ist klar. Aber ich verdiene gutes Geld.

Wie lange möchten Sie professionell Squash spielen?

R ösner: Ich hoffe, dass ich noch vier, fünf Jahre auf diesem Niveau mithalten kann. Alles, was darüber hinaus geht, ist ein Plus.

Mit Ihrem Teamkollegen Raphael Kandra gibt es einen zweiten Deutschen, der es unter die Top20 geschafft hat. Aktuell steht er auf Platz 17. Wie schätzen Sie seine Entwicklung ein?

Rösner: Sehr gut. Er hat vor allem mit dem Halbfinale bei den British Open einen sehr großen Sprung gemacht. Es ist super für unsere Sportart, dass es einen zweiten Deutschen in den Top20 gibt. Auch das gab es noch nie. Wir sind die mit Abstand erfolgreichste Generation und es macht stolz, ein Teil davon zu sein und bei den großen Mannschaftsturnieren nicht mehr unterzugehen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir – damals noch mit Stefan Leifels und Edgar Schneider (zwei ehemalige Paderborner Nationalspieler, Anm. d. Red.) – bei einer EM in der Gruppenphase auf England getroffen sind und unsere Gegner Wetten untereinander abgeschlossen haben, wer die wenigsten Punkte abgibt. Mittlerweile spielen wir gegen England 2:2 und holen sogar auf den beiden Toppositionen die Punkte. Um es etwas übertrieben zu formulieren: Damals haben sie uns ausgelacht, jetzt machen sie sich in die Hose. Das ist eine tolle Entwicklung.

Was kann die Tatsache, dass zwei Deutsche die Weltrangliste rocken, für den Stellenwert der Sportart in Deutschland bedeuten?

Rösner: Genau das ist das große Problem. Ich habe immer gedacht, dass das Medieninteresse schon mit einem Spieler in den Top10 erheblich steigen würde, dass auch mal ein großer Fernsehsender deutschlandweit etwas überträgt von mir. Aber da ist ja gar nichts gekommen. Das ist traurig, weil ich der Meinung bin, dass wir mindestens genauso viel leisten und Aufmerksamkeit verdient haben wie ein Tennis- oder Fußballspieler. Natürlich entscheidet der Endkunde, was geschaut wird, aber sie geben uns ja noch nicht einmal eine Chance, uns irgendwo zu präsentieren. Dabei ist Squash extrem telegen. Zuletzt in Kairo wurde mein Viertelfinale live im ägyptischen Fernsehen übertragen, da wurde vier Stunden lang Squash gezeigt und bis zu neun Millionen Menschen haben sich das angeschaut. Es geht also und würde auch in Deutschland funktionieren, aber dazu bräuchten wir überhaupt mal eine Chance.

Das klingt, als hätten Sie die Hoffnung aufgegeben?

Rösner: Ja, so ziemlich. Ich stehe jetzt schon seit einigen Jahren in den Top10 und es hat sich nichts getan. Da ist man schon enttäuscht. Ich erwarte gar nicht, dass jedes Spiel übertragen wird, aber wenigstens mal ein Halbfinale zu zeigen, das wäre ein riesiger Schritt. Dann könnten die Leute sehen, wie geil der Sport ist. Gut, bei den World Games war auf Sport1 ein bisschen zu sehen, und es wurde gesagt, dass sie auch anschließend etwas bringen wollten, aber es ist nichts mehr gekommen. Das ist frustrierend.

Wäre jetzt, da mit Ihnen und Raphael Kandra zwei Deutsche so weit oben stehen, nicht der ideale Zeitpunkt, um in Deutschland – und da kommt ja dann eigentlich nur Paderborn in Frage – auch mal ein Weltklasse-Turnier auf die Beine zu stellen?

Rösner: Sicherlich. Aber das ist alles andere als einfach. Schon die Team-Weltmeisterschaften, die in Paderborn ausgetragen wurden und bei denen kein Preisgeld ausgezahlt wird, bedürfen eines extrem hohen Aufwandes. Da wird den Menschen, die das zum ganz großen Teil ehrenamtlich organisieren, unglaublich viel Einsatz abverlangt. Und doch denke ich, dass den Verantwortlichen des PSC vorschwebt, die aktuelle Phase zu nutzen und hier ein Weltranglistenturnier zu veranstalten.

Der 27. Dezember ist der errechnete Termin für die Geburt Ihres Sohnes. Haben Sie schon eine Ahnung davon, inwiefern der kleine Mann Ihr Leben als Profi verändern könnte?

Rösner: Noch ist das schwer zu sagen. Aber ich bin ein Familienmensch durch und durch. Ich liebe Kinder. Von mir aus hätte das auch schön früher passieren können. Ich freue mich tierisch drauf. Es gibt viele Spieler in den Top20, die Kinder haben, zum Teil zwei oder drei. Es kann auch für einen zusätzlichen Push sorgen, wenn man zuhause einen kleinen Wurm sitzen hat, der auf einen wartet, wenn man zurückkommt. Vielleicht gibt das noch mal eine Extraportion Lockerheit.

Liegt direkt ein Squashschläger in der Wiege?

Rösner: (lacht) Mal schauen. Aber es kann gut sein, dass ich einen hineinlegen werde.

Was steht am Ende eines solchen Jahres überhaupt noch auf dem Wunschzettel?

Rösner: Gesundheit. Für meine Familie und mich. Mehr bleibt da nicht.