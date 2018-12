Paderborn (WB). Mit einem Quartett war der 1. Paderborner SV bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin vertreten. Trainerin Ute Lenz und Co-Trainer Felix Kleiner begleiteten die Schwimmer Rene Knott und Philipp Sikatzki in die Hauptstadt.

Den Anfang in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) machte Rene Knott. Er schwamm die 200 Meter Rücken und konnte wieder einmal die Zweiminuten-Grenze unterbieten. Die Zeit reichte für das B-Finale, in dem er sich noch einmal steigerte, jedoch keine Bestzeit erzielte. Auch über die 100 Meter Rücken erreichte Knott das B-Finale. Besonders erfreulich war seine Leistung im Vorlauf über 400 Meter Kraul. Er steigerte seine Bestzeit von 4:00,2 auf 3:58,6 Minuten und qualifizierte sich für das C-Finale. Hier begann er sogar noch einmal schneller als im Vorlauf, leistete sich dann aber einen bitteren Fehler: Das PSV-Ass verzählte sich, schlug schon nach 350 Metern an, brachte sich somit um eine neue Bestzeit und auch um die Chance, den OWL-Rekord des ehemaligen Paderborners Andreas Wiesner (3:56,1) zu knacken.

Verzählt: Knott schlägt schon nach 350 Metern an

Neuzugang Phillipp Sikatzki präsentierte sich bei seinem ersten DM-Start für den PSV stark. So schwamm er die 50 Meter Schmetterling im Vorlauf schneller als bei den NRW-Meisterschaften und wurde im Finale Siebter in der offenen Klasse. Ähnlich wie Knott schafft auch er es, eine sehr gute Leistung über die 100-Meter-Rückenstrecke ins Wasser zu bringen und qualifizierte sich als Erster für das B-Finale, in dem er seine im Vorlauf geschwommene Zeit erneut bestätigen konnte.

Trainerin Ute Lenz sah in dem Wettkampf einen gelungenen Saisonabschluss mit guten Leistungen ihrer Schwimmer und geht, mit Vorfreude auf die nächste Saison, in die verdiente Winterpause.