Sennelager (WB). Im internationalen Squash kennt man ihn und im Paderborner Sport ist Norman Farthing als Geschäftsführer des Paderborner-Squash-Clubs (PSC) gar bekannt wie ein bunter Hund. Was man von dem 72-jährigen Engländer auch weiß, ist, dass er zum Jahresende nach beinahe 28 Jahren sein Amt an Anna Wedegärtner übergibt. Morgen erfolgt die offizielle Verabschiedung. Was man eher nicht über ihn weiß, ist, dass er früher Küchenmeister mit Diplom war.

»Besonders Andreas Preising, der mich 1992 wieder zum PSC geholt hat, und der langjährigen PSC-Sekretärin Karolin Grommisch bin ich im Rückblick sehr dankbar«, sagt Farthing zum bevorstehenden Einschnitt, der in zwei Etappen vonstatten geht. Denn die Arbeit als Teammanager der PSC-Herrenmannschaft setzt er bis Ende der laufenden Spielzeit fort. Mit unmissverständlich formuliertem Ziel: »15. deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Mai und im September zehnter Triumph beim Finale der europäischen Champions-League.«

Das dennoch absehbare Mehr an Freizeit stellt für Farthing, der sowohl eine Lizenz als Squash- und eine als Golf-Trainer besitzt, kein Problem dar. Ganz im Gegenteil: Es bleibt ihm wieder mehr Zeit für weitere Leidenschaften, die ihn auch während seiner Jahre beim PSC nicht losgelassen haben: Kochen, Backen und das Modellieren mit Zucker. Nicht nur seine Familie überrascht er immer wieder mit bisweilen geradezu kunstvollen, süßen Kreationen. Beispielsweise überreichte er eine Squash-Court-Torte zum 50. Geburtstag an Steffen Rösner, den Vater von PSC-Spitzenspieler Simon Rösner. Entstanden ist das Werk vor knapp vier Jahren in zwei Monaten Arbeit mit viel Akribie und großer Liebe für kleine Details – sogar die Abdrücke der Bälle an den Wänden des Courts fehlten nicht. »Ich konnte ja nicht immer daran arbeiten und außerdem sind nach den einzelnen Arbeitsschritten auch Trocknungszeiten nötig«, erklärt Farthing. Gegessen wurde der Court nie. »Viel zu schade«, erklärt Steffen Rösner, »die Torte hat sehr lange als Schmuckstück bei uns gestanden und ist wahre Kunst gewesen.« Ein Lob aus berufenen Munde: Rösner ist Bäckermeister und somit vom Fach.

Farthing backte für die Herzogin

Im Alter von knapp 16 Jahren ging der junge Farthing seinerzeit zur britischen Armee und wollte dort »was mit Pferden« machen. Dafür jedoch zu klein gewachsen, machte er stattdessen eine Ausbildung zum Koch, die ihn später ob seiner erstklassigen Fertigkeiten bis in die Position des Privatkochs beim stellvertretenden Chef der Nato bringen sollte. Seine Leidenschaft für die kreative Modellierung mit Zucker begann mit der Torte zum dritten Geburtstag der Tochter seiner königlichen Hoheit Katharina, Herzogin von Kent. Er durfte die Torte der kleinen Hellen als Belohnung nach seinem Sieg bei den Meisterschaften für die Jungköche der Britischen Armee backen und wählte dafür Hellens Puppenhaus als Vorlage.

Zu dem Zeitpunkt war Farthing gerade mal 18 Jahre alt. In den folgenden 40 Jahren sammelten sich unzählige Kochbücher an, die heute in seinem Heim in Sennelager ein deckenhohes Küchenregal füllen. Damit nicht genug: In einem weiteren solchen Regal im Keller befindet sich ein umfangreicher Fundus an Werkzeugen für die süße Zuckerarbeit: Tortenplatten, Spritzbeutel sowie –tüllen, Lebensmittelfarben und vieles mehr. Damit zaubert Farthing mehrstöckige Hochzeitstorten, zuckersüße Blumensträuße und zahllose weitere außergewöhnliche Leckereien. Auch bei den Anfang dieser Woche gebackenen Weihnachtsplätzchen galt: Verzieren muss sein. Das Auge isst schließlich mit – oder es hat lange etwas davon, wenn das Werk wieder mal zu kunstvoll geworden ist.